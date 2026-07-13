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Morto Sam Neill, addio alla leggenda di Jurassic Park: aveva 78 anni

di Lino Sasso - 13 Luglio 2026

Il mondo del cinema dice addio a Sam Neill, uno degli attori più amati della sua generazione, morto improvvisamente a Sydney all’età di 78 anni. La notizia ha suscitato profonda commozione tra colleghi, registi e milioni di fan in tutto il mondo. La scomparsa arriva in maniera del tutto inattesa. Solo pochi mesi fa, infatti, Neill aveva rassicurato il pubblico sulle proprie condizioni di salute, spiegando di essere riuscito a superare il cancro grazie a innovative terapie immunologiche. Nato nel 1947 in Irlanda del Nord e cresciuto in Nuova Zelanda, Sam Neill ha costruito una carriera straordinaria lunga oltre mezzo secolo. Attore raffinato e versatile, è riuscito a spaziare con naturalezza tra cinema d’autore, blockbuster hollywoodiani e serie televisive di successo, conquistando il pubblico grazie a uno stile elegante e a una profonda intensità interpretativa.

La consacrazione con Jurassic Park

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti registi del panorama internazionale, diventando uno dei volti più riconoscibili del cinema contemporaneo. Il ruolo che lo ha consacrato definitivamente al grande pubblico è arrivato nel 1993, quando Steven Spielberg lo scelse per interpretare il paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Il film divenne immediatamente un fenomeno mondiale e trasformò Sam Neill in una star internazionale. Il personaggio di Grant sarebbe poi tornato in diversi capitoli della saga, fino a Jurassic World – Il dominio del 2022, regalando ai fan un emozionante ritorno del cast storico. Ancora oggi il suo volto resta indissolubilmente legato a uno dei franchise cinematografici di maggior successo della storia.

Una carriera ricca di film indimenticabili

Ridurre la carriera di Sam Neill a Jurassic Park sarebbe però profondamente ingiusto. Tra le interpretazioni più apprezzate figura quella di Alisdair Stewart nel pluripremiato Lezioni di piano di Jane Campion. Pellicola vincitrice di tre Premi Oscar e considerata uno dei capolavori del cinema degli anni Novanta. Ha inoltre recitato accanto a Sean Connery e Alec Baldwin nel thriller Caccia a Ottobre Rosso. Indimenticabile anche la sua prova ne Il seme della follia di John Carpenter, uno dei film horror psicologici più apprezzati degli anni Novanta, diventato nel tempo una vera opera di culto. Negli ultimi anni Sam Neill aveva conquistato anche una nuova generazione di spettatori grazie alla serie britannica Peaky Blinders. La sua interpretazione contribuì in maniera decisiva al successo internazionale della produzione.

Con Sam Neill è morto un talento

Nel corso della sua lunga carriera Sam Neill ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il contributo offerto al mondo dello spettacolo. È stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) ed è stato insignito del titolo di Cavaliere della Nuova Zelanda per i suoi meriti artistici. Oltre al talento, colleghi e amici lo ricordano come una persona colta, ironica e generosa, capace di affrontare con eleganza anche i momenti più difficili della propria vita. Con la sua scomparsa il cinema internazionale perde uno degli interpreti più autorevoli e carismatici degli ultimi cinquant’anni. Le sue interpretazioni continueranno a emozionare milioni di spettatori. Ma soprattutto a mantenere vivo il ricordo di un attore capace di lasciare un segno profondo nella storia del grande schermo.