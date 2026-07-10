Tecnologia

NatPower Marine integra Aqua superPower per accelerare l’elettrificazione globale di porti e marine

di Redazione - 10 Luglio 2026

(LaPresse)NatPower Marine ha siglato un accordo strategico per integrare Aqua superPower e accelerare la diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica nei porti e nelle marine a livello globale. L’operazione unisce la rete internazionale di punti di ricarica già sviluppata da Aqua superPower con il modello di sviluppo ed esecuzione infrastrutturale di NatPower Marine, dando vita a una piattaforma integrata per l’elettrificazione del settore marittimo.

“Aqua superPower dispone della più grande rete di infrastrutture di ricarica elettricanelle marine. Per questo la nostra unione rappresenta il modo migliore per rafforzare la nostra presenza nel mondo dei porti turistici. Siamo inoltre già attivi con soluzioni di shore power in diversi porti e in varie aree del mondo. Questo passo ci consentirà di concentrarci ancora di più sull’idrogeno, dopo aver dato un forte impulso all’elettrificazione di porti e marine”, ha dichiarato Fabrizio Zago, amministratore delegato di NatPower, annunciando l’operazione allo Yacht Club de Monaco durante la Monaco Energy Boat Challenge.

Entrambe le aziende svolgono un ruolo attivo alla Monaco Energy Boat Challenge.NatPower Marine fornisce idrogeno ai team universitari che gareggiano con imbarcazioni alimentate da questa tecnologia, mentre Aqua superPower mette a disposizione l’infrastruttura di ricarica elettrica attraverso il proprio sistema galleggiante E-Dock, che offre ricarica in corrente continua (DC) e alternata (AC) alle imbarcazioni elettriche impegnate nella competizione. Lo Yacht Club de Monaco è stato il primo sito al mondo a installare un caricatore rapido Aqua nel 2019, dimostrando come gli investimenti nelle infrastrutture possano favorire la diffusione della propulsione elettrica nel settore nautico.

“Da cinque o sei anni stiamo costruendo una rete che oggi conta oltre 80 stazioni di ricarica rapida, principalmente negli Stati Uniti e in Europa. Vediamo un’enorme opportunità di espansione nel settore commerciale ed è proprio ciò che sta accadendo. NatPower si concentrerà sulle infrastrutture di ricarica ad alta potenza in numerosi porti commerciali, in Paesi come Italia, Regno Unito, Spagna e Cina. Noi collaboreremo con loro per realizzare tutti i sistemi di ricarica destinati alle imbarcazioni”, ha affermato Stewart Wilkinson, amministratore delegato di ATV Power, società capogruppo di Aqua superPower.

L’annuncio è avvenuto allo Yacht Club de Monaco durante la Monaco Energy Boat Challenge non è casuale. Riflette perfettamente lo spirito della manifestazione, che punta a mettere in contatto persone e realtà diverse, creando relazioni concrete. La Monaco Energy Boat Challenge favorisce infatti il dialogo non solo tra studenti e leader dell’industria, ma anche tra i diversi comparti del settore marittimo. Offrendo questa piattaforma unica, contribuisce a trasformare gli incontri in collaborazioni concrete e, in definitiva, in partnership come quella annunciata oggi.