Esteri

Marine Le Pen vola al 36% e conquista gli over 65

Al netto delle spine giudiziarie, la corsa verso il secondo turno è già iniziata. E questa volta ha dalla sua parte l'elettorato più decisivo di Francia

di Elizabeth Costello - 10 Luglio 2026

Un tabù ufficialmente infranto: nella prima campagna presidenziale francese senza Emmanuel Macron in corsa per l’Eliseo, Marine Le Pen è nettamente favorita con il 36% delle intenzioni di voto al primo turno e ha conquistato gli over 65.

Marine Le Pen vola

Per decenni, i pensionati francesi hanno rappresentato il muro di contenimento più ostile alla destra sovranista. Oggi quel muro è crollato. Il confronto con le presidenziali del 2022 è emblematico. Nel 2022, A fronte di un 24% nazionale, Le Pen raccoglieva appena il 14% tra gli over 65 (il suo dato peggiore).

Oggi, il boom. Come evidenziato dai dati della Fondazione Jean-Jaurès, il voto RN tra i senior è letteralmente raddoppiato, balzando dal 12% al 26%, e crescendo persino tra gli ex dirigenti in pensione (dal 13% al 22%).

La conquista degli over 65

Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, Marine Le Pen viene data vincente in tutte le principali configurazioni di ballottaggio nei sondaggi per Le Figaro. Una solidità inedita che nasce dallo svuotamento della destra tradizionale e dall’erosione del campo presidenziale.

Perché i pensionati scelgono il Rassemblement National?

Secondo gli analisti, la svolta poggia su tre pilastri. Sicurezza, immigrazione e identità sono diventate centrali anche per l’elettorato senior. E poi, “ripulitura” del programma. L’abbandono delle proposte più radicali (come l’uscita dall’euro o le ambiguità sull’Ucraina) ha rassicurato i moderati.

Ancora, il fattore Jordan Bardella. Il giovane leader, percepito come meno “marcato” rispetto a Le Pen, ha accelerato la penetrazione del partito tra gli anziani, offrendo un volto rassicurante e d’ordine.

I dati di Harris Interactive

Nei numeri, la conferma del cambio di percezione. Per il 51% dei francesi Le Pen è competente e per il 48% è capace di riformare il Paese.

Al netto delle spine giudiziarie, la corsa verso il secondo turno è già iniziata. E questa volta, Marine Le Pen ha dalla sua parte l’elettorato più decisivo di Francia.