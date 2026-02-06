Food

Ecco il menù della cena dell’inaugurazione Milano Cortina

Ecco il menu che il Cio offrirà a Mattarella e agli altri capi di Stato questa sera

di Paolo Diacono - 6 Febbraio 2026

Un menu tutto italiano, e non poteva essere diversamente, alla cena che seguirà la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. La carta del pasto che sarà offerto ai Capi di Stato e di governo che presenzieranno questa sera alla cerimonia che aprirà i Giochi invernali 2026. Un meno fortemente legato non solo alla tradizione italiana ma, chiaramente, a quella locale e territoriale. Una scelta che farà leccare i baffi gli invitati all’esclusivo simposio istituzionale che si terrà nella serata di oggi.

Il menù della cena della cerimonia di inaugurazione Milano-Cortina

Come primo piatto, verranno serviti i Paccheri alla Vittorio. Si tratta di un piatto che parla lombardo, anzi bergamasco. Inventato da Vittorio Cerea per celebrare i 25 anni di matrimonio con la moglie Bruna, ormai quasi mezzo secolo fa. Un piatto che unisce in un mix i pomodori cuore di bue e san marzano, unendo la pasta alla tecnica di preparazione (e mantecatura) del risotto. Il menu della cena per l’inaugurazione di Milano Cortina seguirà poi il vitello alla milanese. E qui non c’è bisogno di presentazioni. Sarà accompagnata da una cremosa nuvola di patate. Condita con lo zafferano, altro ingrediente top della cucina lombarda.

E per finire tiramisù

La cena di Milano Cortina prevede in menù un dolce simbolo, dell’Italia e del Nord: il tiramisù. Che sarà accompagnato, a quanto trapela dall’organizzazione, da un assortimento di dolci. Il tutto sarà innaffiato dal vino bianco della Venezia Giulia, dal Rosso del Sebino Maurizio Zanella. Per il dessert, invece, sarà offerto il Donnafugata 2023.