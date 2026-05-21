TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Dodicesima Tappa del Giro d’Italia
21 maggio da Imperia a Novi Ligure 177 km
Imperia è una città che vive tra mare e uliveti, cuore della Riviera ligure di ponente. Nata dall’unione di Oneglia e Porto Maurizio, conserva due anime, quella marinara e quella agricola. Porto Maurizio, con il suo borgo Parasio, è un intreccio di vicoli medievali e scorci sul mare. Oneglia, più moderna, è legata alla tradizione industriale dell’olio d’oliva. Le colline circostanti profumano di macchia mediterranea e di olive taggiasche, simbolo della città. Imperia è luce, vento e sapore autentico, dove la Liguria mostra la sua eleganza più sobria e naturale. In questa tappa del Giro d’Italia scoprirete le bellezze di questo territorio ricco di storia.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Tagliolini alle olive taggiasche e limone – un perfetto esempio della cucina ligure raffinata e leggera.
Ingredienti per 4 persone:
- 400 g di tagliolini freschi
- 100 g di olive taggiasche denocciolate
- 1 limone non trattato (succo e scorza)
- 1 spicchio d’aglio
- 4 cucchiai di olio EVO ligure
- Prezzemolo fresco
- Sale e pepe
Preparazione:
Scalda l’olio in padella con l’aglio schiacciato.
Aggiungi le olive taggiasche e lascia insaporire per qualche minuto.
Unisci il succo e la scorza di limone, mescola bene.
Cuoci i tagliolini al dente e trasferiscili nella padella.
Manteca con il condimento e aggiungi prezzemolo tritato.
Servi subito.
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