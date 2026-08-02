Turismo

L’eclissi di sole incontra la Madonnina ad agosto

di Simone Pasquini - 2 Agosto 2026

Milano si prepara a vivere uno degli spettacoli astronomici più suggestivi degli ultimi anni. Mercoledì 12 agosto il Sole sarà coperto dalla Luna fino al 92,32 per cento, regalando un’eclissi parziale di eccezionale intensità che accompagnerà il tramonto. Il fenomeno sarà visibile anche dal capoluogo lombardo e promette immagini spettacolari, a patto di scegliere il posto giusto e osservare il Sole con le adeguate protezioni.

L’eclissi prenderà il via alle 19.27, quando il bordo della Luna inizierà a sovrapporsi al disco solare. Minuto dopo minuto il Sole apparirà sempre più sottile fino al momento culminante delle 20.20, quando resterà visibile meno del dieci per cento della sua superficie. A Milano il Sole sarà ormai bassissimo sull’orizzonte, appena due gradi di altezza, e continuerà a tramontare ancora eclissato fino alle 20.35, rendendo il finale dell’evento ancora più spettacolare.

Dove osservare l’eclissi solare? dal Monte Stella ai rooftop

Chi spera di assistere all’eclissi dovrà prestare particolare attenzione alla posizione. Il Sole si troverà infatti verso ovest-nordovest e basteranno un palazzo, una fila di alberi o una collina per nasconderlo proprio durante la fase più emozionante. Conviene quindi raggiungere luoghi elevati oppure spazi completamente aperti verso occidente.

Tra i punti più indicati figura il Monte Stella, dove è previsto anche un appuntamento pubblico dedicato all’osservazione del fenomeno. Ottime possibilità offriranno anche terrazze panoramiche, rooftop e piani alti degli edifici affacciati verso il tramonto, purché la visuale resti libera fino all’orizzonte.

Milano assisterà a una delle eclissi parziali più profonde osservabili dall’Italia. La totalità, invece, interesserà una fascia molto più a nord che attraverserà Groenlandia, Islanda, Atlantico settentrionale, Spagna settentrionale e Portogallo nord-orientale. Da queste località il Sole verrà completamente nascosto dalla Luna, trasformando il giorno in una sorta di crepuscolo.

Come proteggere gli occhi durante l’eclissi?

Prima di preparare macchina fotografica o telescopio vale però una regola fondamentale. Il Sole va osservato esclusivamente con occhiali certificati per eclissi oppure con filtri solari specifici applicati agli strumenti ottici. Occhiali da sole, vetri affumicati, pellicole fotografiche o radiografie non proteggono la vista e possono provocare danni permanenti anche durante un’eclissi parziale.

Per Milano sarà un appuntamento raro, destinato a trasformare il tramonto del 12 agosto in una scena insolita. Se il cielo resterà sereno e l’orizzonte sarà libero, il profilo della Luna sembrerà mordere il Sole fino a lasciarne appena un sottile arco luminoso prima che scompaia oltre la linea dell’orizzonte.

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