Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – Quando il Sudoku incontra il giallo

di Eleonora Ciaffoloni - 2 Agosto 2026

Cosa succede se si prendono le regole del Sudoku, si aggiunge il fascino di un’indagine alla Cluedo e si trasforma il lettore nel detective incaricato di risolvere un omicidio? La risposta è Murdoku, il volume firmato da Manuel Garand e pubblicato da Salani, che sta conquistando gli appassionati di enigmistica e crime. Non è un romanzo e non è nemmeno un classico libro di giochi. Murdoku è qualcosa di diverso: un ibrido tra puzzle logico e investigazione, capace di trasformare ogni pagina in una scena del crimine da analizzare con attenzione. Il volume raccoglie 80 casi di difficoltà crescente, ognuno ambientato in un contesto diverso: una banca, un casinò, un teatro dell’Opera, un torneo di scacchi e molti altri scenari ricchi di dettagli. Ogni indagine presenta una vittima, una lista di sospettati, una serie di stanze e numerosi elementi – oggetti, animali, mobili e indizi – che dovranno essere collocati correttamente all’interno di una griglia.

Come funziona il meccanismo ispirato al sudoku?

È qui che entra in gioco il meccanismo ispirato al Sudoku. La regola è semplice: in ogni riga e in ogni colonna può comparire una sola volta ciascun personaggio. Attraverso deduzioni logiche e l’analisi degli indizi bisogna completare la griglia eliminando le possibilità una dopo l’altra, fino a ricostruire con precisione la posizione di ogni sospettato al momento del delitto. Solo allora sarà possibile individuare il colpevole: l’assassino è infatti l’unica persona che si trovava nella stessa stanza della vittima. Nessun colpo di fortuna, nessuna intuizione casuale. A fare la differenza sono esclusivamente logica, pazienza e capacità di osservazione. Ed è proprio questo il punto di forza di Murdoku. Ogni caso regala quella soddisfazione tipica dei migliori rompicapo: si parte con poche certezze, si procede per esclusione e, tassello dopo tassello, il quadro prende forma fino alla soluzione finale. È un esercizio mentale che stimola concentrazione, memoria e ragionamento deduttivo senza mai risultare ripetitivo.

Grafica, difficoltà progressiva e il fenomeno dell’estate

Ad aumentare il coinvolgimento contribuisce anche l’aspetto grafico. Le illustrazioni colorate e gli scenari curati aiutano il lettore a immergersi nelle indagini, rendendo ogni caso diverso dal precedente e contribuendo a creare un’atmosfera da vero giallo investigativo. La progressione della difficoltà è calibrata. I primi enigmi permettono di prendere confidenza con il metodo, mentre quelli successivi introducono un numero maggiore di variabili, richiedendo una strategia sempre più raffinata. Il risultato è un libro che riesce a soddisfare tanto chi cerca un passatempo intelligente quanto chi ama le sfide logiche più impegnative. Insomma, Murdoku è il fenomeno dell’estate e in questa calda stagione rappresenta una ventata di aria fresca.

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