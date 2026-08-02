Esteri

Esplosione nel ristorante italiano Balzi Rossi di Mosca, tre morti e oltre venti feriti

di Gianluca Pascutti - 2 Agosto 2026

L’attentato avvenuto al ristorante italiano Balzi Rossi di Mosca ha provocato tre morti e almeno ventuno feriti, secondo le ricostruzioni ufficiali diffuse dalle autorità russe.

La dinamica dell’attacco

L’esplosione è avvenuta all’ingresso del locale, dove una donna ha tentato di entrare con un ordigno artigianale. La sicurezza del ristorante ha fermato la sospetta prima dell’accesso alla sala interna. In quel momento l’ordigno è esploso, causando un’onda d’urto che ha investito chi si trovava vicino all’ingresso.

Le vittime e i feriti

Le tre vittime accertate sono, la donna che trasportava l’esplosivo, la guardia di sicurezza che l’ha bloccata, e un cliente che si trovava proprio vicino all’ingresso. I feriti sono circa una ventina, secondo i dati diffusi dai servizi sanitari di Mosca. Molti hanno riportato ustioni, traumi da impatto e lacerazioni causate dai frammenti dell’esplosione.

Il contesto dell’evento

Il ristorante era chiuso al pubblico per un evento privato. Secondo diverse ricostruzioni, non ancora confermate ufficialmente, tra gli invitati potrebbero esserci stati alti ufficiali russi, tra cui il generale Alexander Chaiko, inizialmente dato tra le vittime. Le autorità stanno verificando la presenza di figure istituzionali per chiarire se l’attacco avesse un obiettivo preciso.

Indagini in corso

Gli investigatori di Mosca stanno analizzando i resti dell’ordigno, le telecamere di sorveglianza, i contatti della donna coinvolta, ed eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti. Le prime ipotesi parlano di un’azione mirata, ma al momento non ci sono rivendicazioni né conferme sulla matrice dell’attentato.

Una nuova escalation?

A Mosca cresce la preoccupazione dopo l’attentato al ristorante Balzi Rossi. L’esplosione, causata da una donna con un ordigno artigianale, ha riportato alla memoria scenari da attacco kamikaze. Le autorità temono una possibile escalation di episodi simili e hanno rafforzato i controlli nei locali pubblici e negli eventi privati, mentre la città resta in uno stato di allerta crescente

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