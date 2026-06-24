Attualità

Ecomafie, il vero volto dell’Italia che non cambia

Brescia e non solo. Tra capannoni fantasma, scarti esportati e controlli insufficienti, il traffico di rifiuti resta un business stabile

di Ernesto Ferrante - 24 Giugno 2026

C’è un’Italia che non compare nelle brochure patinate della transizione ecologica e non ha nulla a che vedere con l’economia circolare, con il riciclo virtuoso, con la sostenibilità da convegno. È quella che emerge, puntuale, da ogni nuova inchiesta sul traffico illecito di rifiuti. Una fetta di Paese che non riesce – o non vuole – liberarsi di un sistema criminale che continua a prosperare.

L’operazione di Brescia è solo l’ultimo capitolo di una storia che si ripete con una regolarità inquietante. Un’azienda che si presenta come “recupero rifiuti” e che invece, secondo gli inquirenti, macina profitti trasformando capannoni in discariche, rifiuti in oro, territori in bombe ecologiche. Ventiseimila tonnellate di scarti tessili abbandonati come se nulla fosse, quindici capannoni saturi, prestanome nullatenenti, società di comodo, esportazioni illegali verso la Turchia. Un copione già visto altrove.

Il paradosso italiano: indagini eccellenti, sistema marcio

Le forze dell’ordine, seppur tra mille difficoltà, fanno il loro lavoro. Le procure antimafia conducono indagini complesse e dispongono sequestri milionari, dopo ricostruzioni minuziose. Ma ogni volta che un’organizzazione viene smantellata, un’altra è già pronta a prendere il suo posto. Perché il traffico illecito dei rifiuti è un settore economico parallelo, strutturato, stabile e redditizio che si infiltra dove lo Stato è lento, dove i controlli sono insufficienti, dove la burocrazia crea varchi, dove la convenienza economica supera ogni scrupolo.

Le metastasi: il Nord Italia pieno di discariche fantasma

La geografia del malaffare è sempre la stessa. Capannoni industriali affittati per pochi mesi, riempiti fino al soffitto, abbandonati senza pagare un euro. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte. Il cuore produttivo del Paese trasformato in un cimitero di rifiuti.

Quando il territorio non basta, si esporta il problema

La parte più amara dell’inchiesta riguarda l’estero. Duemila tonnellate di scarti tessili spediti in Turchia sotto la falsa etichetta di “End of Waste”. Perché quando non si riesce più a nascondere la spazzatura in casa, la si manda altrove. È la globalizzazione del rifiuto, la delocalizzazione dell’illegalità.

Un Paese che non ha ancora deciso da che parte stare

Il sistema criminale continua a funzionare, a generare profitti, a trovare spazio. La verità è che l’Italia non ha ancora scelto se considerare il traffico di rifiuti un’emergenza nazionale o un fastidio episodico. Finché non lo farà, fino a quando non ci sarà una strategia unitaria e non si colpiranno davvero i profitti, le ecomafie continueranno a prosperare.

E noi continueremo a raccontare operazioni eccellenti che, però, non cambiano il quadro generale. La criminalità ambientale sa che, nel Belpaese, c’è sempre un capannone libero da riempire. E un silenzio pronto ad accoglierlo.