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EICMA.SHIFT UP, la MotoGp in mostra a Milano con “Legends of Speed”

di Italpress - 11 Settembre 2026

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Dal Mugello a Misano, con destinazione Milano. EICMA.SHIFT UP entra nel vivo. A poco più di tre mesi dall’annuncio della partnership strategica tra MotoGP ed EICMA, le due piattaforme globali delle due ruote annunciano dal Misano World Circuit Marco Simoncelli, nell’ambito del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, il primo grande progetto nato dalla loro collaborazione. Si chiama “Legends of Speed” ed è la mostra che, per la prima volta nella storia di EICMA, porterà all’interno dell’Esposizione internazionale delle due ruote un grande racconto dedicato a oltre settant’anni di storia della classe regina del Motomondiale. Dal 5 all’8 novembre 2026 a Fiera Milano Rho, oltre 1.400 metri quadrati nel Padiglione 22 accoglieranno più di 35 motociclette iconiche. Il viaggio partirà dalla AJS Porcupine 500, la moto con cui Leslie Graham conquistò nel 1949 il primo titolo mondiale della classe 500, per attraversare le grandi epoche del Campionato: dalle MV Agusta 500 tre e quattro cilindri di Giacomo Agostini e Phil Read alle Yamaha che hanno segnato la storia della classe regina, fino a quella di Valentino Rossi; dalle gloriose Honda NSR alle Suzuki di Kevin Schwantz e Franco Uncini, passando per le Ducati dell’era più recente e per un capolavoro assoluto dell’ingegneria italiana come la Moto Guzzi 500 8 cilindri. A chiudere idealmente il percorso saranno le MotoGP ufficiali dei cinque costruttori protagonisti del Mondiale 2026, riunite all’interno dell’esposizione.Moto e piloti saranno i protagonisti di un percorso immersivo che metterà in parallelo l’evoluzione della tecnologia con quella degli uomini che hanno continuato a spostare il limite della velocità. Un allestimento di grande impatto visivo, immagini e materiali d’archivio, contenuti audiovisivi e interattivi daranno vita a un’esperienza pensata per coinvolgere tanto gli appassionati quanto le nuove generazioni. Il progetto è sviluppato da EICMA insieme a MotoGP e con il coinvolgimento della Fèdèration Internationale de Motocyclisme (FIM) nella valorizzazione del patrimonio storico e sportivo del Campionato.“La partnership con EICMA ci permette di portare MotoGP ancora più vicino agli appassionati e di raccontare il nostro sport anche oltre i circuiti – ha dichiarato Carlos Ezpeleta, Deputy CEO di MotoGP Group -. Legends of Speed celebra una storia straordinaria, ma soprattutto crea un ponte tra il patrimonio della MotoGP e il suo presente, fatto di tecnologia, spettacolo e continua evoluzione. EICMA rappresenta una piattaforma globale unica per il mondo delle due ruote e insieme vogliamo offrire ai fan nuove occasioni per vivere MotoGP, coinvolgendo anche nuovi pubblici e le generazioni più giovani. Tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo insieme vanno proprio in questa direzione”.“Al Mugello abbiamo annunciato una visione, a Misano iniziamo a mostrarne concretamente i risultati – hanno dichiarato Paolo Magri, Amministratore Delegato di EICMA, e Pietro Meda, Presidente di EICMA S.p.A. -. Legends of Speed interpreta perfettamente lo spirito di SHIFT UP: unire la massima espressione sportiva del motociclismo al luogo in cui l’industria mondiale delle due ruote si incontra e presenta il proprio futuro. Mettere insieme oltre settant’anni di storia, arrivando fino alle MotoGP che corrono oggi, significa offrire al pubblico un’esperienza straordinaria e raccontare quanto competizione, tecnologia, prodotto e passione appartengano allo stesso ecosistema”. Ma “Legends of Speed” sarà solo uno dei capitoli della partnership MotoGP-EICMA. A novembre il Campionato della massima serie motociclistica entrerà infatti nell’esperienza della manifestazione attraverso activation e touchpoint diffusi, iniziative di fan engagement, contenuti digitali e attività dedicate al pubblico. Tra queste anche la MotoGP Gaming Arena, uno spazio dedicato al mondo del gaming e alle nuove generazioni, che porterà a EICMA un’ulteriore dimensione dell’esperienza MotoGP. La collaborazione si tradurrà inoltre in opportunità concrete per i visitatori di EICMA: durante i giorni della manifestazione il pubblico potrà partecipare ad attività e iniziative che metteranno in palio experience esclusive per vivere da protagonisti i Gran Premi italiani MotoGP 2027 al Mugello e a Misano. Un collegamento diretto tra Milano e i circuiti che rafforza ulteriormente il ruolo di EICMA come partner attivo di MotoGP, capace di mettere in relazione industria, sport e pubblico e di ampliare l’esperienza del Campionato oltre i weekend di gara. Ulteriori iniziative saranno svelate nelle prossime settimane, proseguendo quella Road to EICMA iniziata al Mugello e che a Misano compie un significativo nuovo passo verso Milano. Dalla pista all’industria, dalle moto che hanno fatto la storia a quelle che stanno scrivendo il presente: EICMA.SHIFT UP accelera.

Foto ufficio stampa Eicma –(ITALPRESS)