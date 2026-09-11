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Suzuki, al Salone Auto Torino nuova Across e versione speciale della Gsx-r 1000

di Italpress - 11 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ la nuova Across Plug-In Hybrid 2.5 la novità che Suzuki ha presentato nella giornata di apertura del Salone dell’Auto di Torino, un modello che combina prestazioni, efficienza, comfort e tecnologia e che conferma il ruolo della casa di Hamamatsu nel segmento dei Suv ibridi di dimensioni medio-grandi. E’ stato il presidente e Ceo di Suzuki Italia, Massimo Nalli, a introdurre la neonata: “Per la prima volta abbiamo il piacere di mostrare e svelare la Across, che è una plug-in, vale a dire un tipo di ibrido che ha una batteria consistente, nel caso della Across la capacità è di 22 kilowattora, che si traduce in oltre 100 chilometri di autonomia, nel ciclo urbano ben superiore ai 100 chilometri, cosa che avvicina le performance di un’Across a quelle di una piccola elettrica – ha spiegato – La particolarità del plug-in è che una volta finita la batteria c’è un bel serbatoio che tiene 55 litri di benzina. La nostra plug-in, la Across, ha anche le quattro ruote motrici come ti aspetti da una Suzuki, quindi la sicurezza e anche il divertimento delle quattro ruote motrici in off road. Gli interni sono completamente rinnovati e di elevato livello di comfort”. Il nuovo frontale, i gruppi ottici Full LED e i nuovi cerchi da 18″ contribuiscono a rafforzare la presenza su strada del modello, disponibile anche in tre nuove colorazioni nuovo Bianco, nuovo Grigio Avio e nuovo Verde, che si aggiungono al Nero.

“Come su tutte le Suzuki, anche sulla Across abbiamo tutto di serie senza sorprese, con tutti gli Adas che definiscono una guida autonoma di livello 2: cito solo l’attentofrena che arriva a frenare la vettura da solo, il guidadritto che mantiene il centro della corsia e soprattutto il “guarda la strada” e non il cellulare, quello che dovremmo fare tutti quanti” ha detto ancora Nalli. Il nuovo sistema Plug-in Hybrid rappresenta uno degli elementi centrali dell’evoluzione di Across. La combinazione tra il motore benzina 2.5 litri e due unità elettriche, supportate da una nuova batteria di trazione da 22,7 kWh, consente di raggiungere una potenza complessiva di 309 CV. Le prestazioni sono di assoluto rilievo, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Sul fronte della tecnologia, nuova Across Plug-in Hybrid introduce un cockpit digitale evoluto, con un quadro strumenti da 12,3″, un nuovo display centrale da 12,9″ e un Head-up Display.

“C’è anche una grande novità sul fronte delle moto, la Gsx-R 1000 che nasce con una nuova versione limitata a dieci esemplari, si chiama Stealth che significa oscuro e un pò misterioso, in effetti ha una livrea nera, aggressiva e ha una caratterizzazione sulle performance perchè dotata di uno scarico speciale che permette di migliorare la spinta ai bassi regimi – ha proseguito Nalli – La Gsx-R 1000 nella versione Stealth è ordinabile solo su internet, ce ne sono dieci esemplari che abbiamo iniziato a vendere nel momento stesso in cui l’abbiamo svelata a Torino”.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS)