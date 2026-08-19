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Elicottero precipitato in Kenya. Tra le vittime un italiano

di Roberto Rossi - 19 Agosto 2026

Sale a sette il numero delle vittime dello schianto di un elicottero avvenuto stamattina nella contea keniana di Samburu, ai piedi del monte Ololokwe. Tra i morti c’è anche un cittadino con doppia nazionalità italiana ed ecuadoriana: Michele Sensi Contugi Ycaza, 44 anni, imprenditore originario di una famiglia toscana e figura di primo piano nella politica ecuadoriana.

Secondo quanto ricostruito dall’autorità per l’aviazione civile del Kenya (KCAA), il velivolo, un Eurocopter EC130 B4 con matricola 5Y-GYM, era decollato dalla zona di Loisaba diretto verso Ewaso Nyiro dopo aver imbarcato alcuni passeggeri a Suiyan. L’impatto è avvenuto intorno alle 9:13 ora locale, in un’area montuosa difficile da raggiungere; sul relitto si è sviluppato anche un incendio. Non sono ancora note le cause dell’incidente, sulle quali indaga il dipartimento investigativo del ministero dei Trasporti keniano, mentre la Croce Rossa locale ha coordinato le operazioni di ricerca e recupero.

Oltre al pilota, nello schianto hanno perso la vita sei turisti, tra cui la moglie di Sensi Contugi, la stilista Stephany Vasconez, sposata con l’imprenditore dal 2008. Sensi Contugi ricopriva la carica di direttore generale del Centro di Intelligence Strategica (CIES) dell’Ecuador ed era stato in precedenza ministro di Governo tra aprile e agosto 2024, nell’esecutivo guidato dal presidente Daniel Noboa. La coppia si trovava in Kenya per una vacanza.

La notizia ha avuto ampia risonanza sui media ecuadoriani, dove Sensi Contugi era una figura nota nell’ambiente imprenditoriale e politico. L’ambasciata d’Italia in Kenya ha comunicato di essersi attivata per fornire assistenza consolare in loco. Non risultano al momento altri cittadini italiani coinvolti nell’incidente.

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