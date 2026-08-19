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Sardon Run 2026, a Duino Aurisina 1.700 atleti da oltre trenta Paesi

di Nicola Santini - 19 Agosto 2026

Il 22 agosto cinque gare attraversano il Carso triestino tra le foci del Timavo, il Monte Ermada e il Sentiero Rilke, con partenza e arrivo al Villaggio del Pescatore.

Sabato 22 agosto Duino Aurisina, in provincia di Trieste, ospita la Sardon Run 2026, appuntamento che porterà sul Carso 1.700 iscritti provenienti da più di trenta Paesi, dall’Austria e dalla Slovenia fino agli Stati Uniti e all’Argentina. Cinque le distanze previste, distribuite nell’arco della giornata tra alba e tramonto.

Il primo via è fissato alle 5 dal Villaggio del Pescatore, quando partiranno la Sardon Ultra Marathon di 49 chilometri e la Sardon Ultra Stage di 71 chilometri. Quest’ultima riunisce la prova del mattino e quella serale da 22 chilometri. Alle 18 scatteranno la Sardon Half Marathon di 22 chilometri e la Sardon Trail di 17, mentre alle 18.30 partirà il Sardonzin di 7 chilometri, aperto anche a famiglie, bambini e partecipanti con cani al guinzaglio.

Il percorso attraversa alcuni dei luoghi più riconoscibili del Carso triestino, dalle foci del Timavo alle trincee della Grande Guerra sul Monte Ermada, passando vicino al confine tra Italia e Slovenia fino al Sentiero Rilke, affacciato sull’Adriatico. Partenza e arrivo hanno lo stesso punto, l’Isola del Villaggio del Pescatore sul Golfo di Trieste.

La Sardon Run diventa anche un’occasione per raccontare Duino Aurisina e il suo territorio, che comprende il Castello di Duino, le falesie legate alle Elegie duinesi di Rilke, la baia di Sistiana e il sito paleontologico del Villaggio del Pescatore, dove fu scoperto il dinosauro Antonio.

Al traguardo gli atleti passeranno dal Sardon Village, dove riceveranno la caratteristica medaglia a forma di sardone. La giornata proseguirà con il Sardon Party e le tavolate dedicate ai sardoni impanati, aperte fino a notte. Per le distanze serali le iscrizioni online resteranno aperte fino alle 12 di sabato 22 agosto. La manifestazione è organizzata da ASD SentieroUNO, l’associazione de La Corsa della Bora, sotto l’egida di CONI e AICS.

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