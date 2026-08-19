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Le caramelle Rossana compiono 100 anni

La storia dolce dell’Italia, un secolo di caramelle Rossana

di Marzio Amoroso - 19 Agosto 2026

@ANSAfoto

Le caramelle Rossana festeggiano il centenario, un traguardo emozionantre che racconta un pezzo di storia italiana. Nate nel 1926, sono diventate un simbolo riconoscibile in ogni casa. L’incarto rosso e il ripieno cremoso hanno segnato generazioni di consumatori. Le Rossana nascono negli stabilimenti Perugina. Il progetto è legato alla figura di Luisa Spagnoli, imprenditrice visionaria del settore dolciario. Alla costruzione dell’immagine contribuisce anche il pubblicitario Federico Seneca, maestro della grafica moderna.

Il nome Rossana e il legame con Cyrano

Il nome Rossana non è casuale. Deriva da Roxane, la donna amata da Cyrano de Bergerac. Questa scelta rafforza il legame tra il prodotto e un immaginario romantico e teatrale. Fin dall’inizio, le caramelle Rossana puntano su un’identità precisa. Guscio duro, cuore morbido, gusto latte e nocciole con note di mandorla. Una ricetta innovativa per l’epoca, rimasta sostanzialmente invariata nel tempo.

Dalla Perugina a Fida, il rilancio moderno

Per decenni le Rossana sono uno dei prodotti di punta di Perugina. Entrano nelle case italiane grazie alla distribuzione capillare e alla pubblicità televisiva. Celebre la “signora in rosso”, protagonista degli spot storici. Nel 2016 il marchio Rossana passa a Fida, azienda piemontese specializzata in caramelle. Il nuovo proprietario mantiene la ricetta originale e rilancia il brand. Oggi le caramelle Rossana sono il prodotto simbolo del gruppo, con risultati importanti sul mercato.

Le varianti e l’evoluzione del gusto

Accanto alla Rossana l’Originale, negli ultimi anni sono arrivate nuove versioni. Tra queste spiccano Rossana Cioccolato, la crema spalmabile Rossana e la Rossana Pistacchio. Le varianti ampliano la gamma senza snaturare l’identità del marchio. Il formato più diffuso resta la classica busta di Rossana l’Originale. Il cuore cremoso e l’incarto rosso continuano a essere gli elementi più riconoscibili.

Perché Rossana resiste da 100 anni

Le caramelle Rossana hanno attraversato un secolo senza perdere forza. Immagine stabile, gusto fedele alla tradizione e forte componente nostalgica. Molti le associano ai nonni, alle credenze di casa, ai ricordi d’infanzia. Il centenario delle Rossana conferma il ruolo del brand nella cultura popolare italiana. Non sono solo caramelle, ma un frammento di memoria collettiva che continua a rinnovarsi.

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