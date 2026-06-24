Cronaca

Emergenza in spiaggia a Lignano Sabbiadoro, 19 adolescenti austriaci finiscono sotto osservazione dopo ore di caldo estremo

Il malore collettivo durante una giornata di sole intenso e scarsa idrtatazione

di Gianluca Pascutti - 24 Giugno 2026

A Lignano Sabbiadoro una semplice uscita in spiaggia si è trasformata in un intervento sanitario. Diciannove ragazzi austriaci tra i 15 e i 16 anni hanno accusato sintomi compatibili con un colpo di calore dopo molte ore sotto il sole. Il gruppo era arrivato in giornata e aveva raggiunto subito l’arenile, dove ha trascorso il pomeriggio senza ombra e con poca idratazione.

L’intervento dei soccorsi e la valutazione dei giovani

Due ambulanze e un’automedica del Pronto Soccorso di Lignano Sabbiadoro hanno raggiunto la spiaggia in pochi minuti. I sanitari hanno controllato ogni ragazzo e hanno individuato tredici giovani con sintomi più evidenti, come forte spossatezza, nausea e temperatura corporea elevata. Nove di loro sono stati trasferiti al punto di primo soccorso di Lignano Sabbiadoro per una valutazione più approfondita. Gli altri sei, già in miglioramento, sono rientrati nella struttura ricettiva insieme agli accompagnatori.

Le cause del malessere e il rischio del caldo estivo

L’esposizione prolungata al sole, unita alla scarsa idratazione, ha favorito l’insorgenza dei sintomi. Le temperature elevate di questi giorni aumentano il rischio di colpo di calore, soprattutto per chi resta all’aperto nelle ore centrali senza protezione adeguata.

Condizioni stabili e un monito per la stagione

Tutti i ragazzi risultano ora in condizioni stabili grazie al rapido intervento dei sanitari di Lignano Sabbiadoro. La reidratazione e il riposo in ambienti freschi hanno permesso un recupero rapido. L’episodio diventa un richiamo alla prudenza per questo rovente inizio d’estate.