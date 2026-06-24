Attualità

Parigi, Festa della Musica trasformata in incubo

Ancora una volta una notte di festa diventata emergenza di ordine pubblico nella capitale francese

di Gianluca Pascutti - 24 Giugno 2026

La Festa della Musica a Parigi doveva essere un evento di convivialità nelle strade. In realtà, la notte si è trasformata in durissimo lavoro per le forze dell’ordine, con centinaia di fermi e un quadro di violenza diffusa. Nella capitale si registrano oltre cento arresti, mentre il totale nazionale sale a diverse centinaia di persone fermate per reati che vanno dai furti alle aggressioni, fino alle violenze sessuali. Il dispositivo di sicurezza era imponente. A Parigi erano presenti migliaia di agenti, inseriti in un piano che prevedeva oltre 12.000 operatori tra polizia, gendarmi e vigili del fuoco in tutta la Francia. L’obiettivo dichiarato puntava a evitare il ripetersi dei disordini degli anni precedenti. Nonostante questo, la serata ha mostrato limiti evidenti nella gestione di una folla enorme, agitata dal caldo e dalla presenza di gruppi violenti.

Il fenomeno inquietante delle punture con siringhe

Tra gli elementi più allarmanti emersi durante la Festa della Musicaspicca il ritorno delle cosiddette punture selvagge tra la folla. Diverse persone hanno denunciato di essere state colpite da aghi o siringhe mentre si trovavano in piazze e vie affollate. In almeno un caso, una giovane donna ha subito una violenza sessuale dopo una puntura, con l’arresto del presunto aggressore. Si registrano anche episodi di persone svenute dopo una puntura ai glutei. Le autorità trattano questi casi con la massima attenzione, perché il rischio riguarda sia la violenza immediata sia l’eventuale esposizione a sostanze o agenti biologici. Il fenomeno alimenta paura e panico, soprattutto tra i più giovani.

Aggressioni sessuali, minori coinvolti e incidenti gravi

La notte della Festa della Musica non ha visto solo violenze tra adulti. Nella regione parigina emergono casi di aggressioni sessuali su minori, con arresti in flagranza e denunce per stupri avvenuti durante i festeggiamenti. Questi episodi confermano una deriva inquietante, che trasforma un evento culturale in un contesto ad alto rischio. Sul fronte della sicurezza stradale, la serata registra incidenti gravi. Un motociclista rimane ferito in modo serio dopo uno scontro con un SUV, il cui conducente tenta la fuga prima di venire fermato. In un’altra zona, un’auto accelera all’improvviso tra la folla e investe un passante, generando momenti di panico.

Un bilancio che apre interrogativi sul modello di sicurezza

Il bilancio finale della Festa della Musica a Parigi mostra una tensione costante tra desiderio di festa e necessità di controllo. La presenza massiccia di agenti non basta a neutralizzare fenomeni come le punture con siringhe e le violenze sessuali. Le autorità rivendicano la capacità di contenere i disordini più gravi, ma la percezione pubblica registra una realtà diversa. La festa che dovrebbe celebrare la musica diventa sempre più spesso un test di tenuta per l’ordine pubblico.