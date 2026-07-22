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Emergenza incendi in Sicilia: decine di roghi in tutta l’Isola

di Claudia Mari - 22 Luglio 2026

La Sicilia è alle prese con una nuova emergenza incendi: decine di roghi stanno mettendo sotto pressione il sistema regionale dei soccorsi. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale sono impegnate senza sosta nel coordinare gli interventi su tutto il territorio. Mentre diversi mezzi aerei, tra cui numerosi Canadair – uno decollato anche dalla base di Cagliari – sono stati impiegati per contenere l’avanzata delle fiamme.

Roghi in Sicilia: la situazione a Catania e Palermo

La situazione più delicata riguarda la provincia di Catania, dove sono stati effettuati undici interventi. Gli incendi hanno interessato il quartiere Librino del capoluogo etneo, ma anche i territori di Belpasso, Zafferana Etnea, Adrano, Caltagirone e Mascali. Particolarmente preoccupante il fronte nel bosco Vaito, nel territorio di Licodia Eubea, dove le squadre di terra e i mezzi aerei stanno lavorando per limitare i danni.

Anche la provincia di Palermo sta vivendo ore difficili, con numerosi incendi che hanno interessato diverse aree. A Castronovo di Sicilia le fiamme sono tornate ad avanzare, raggiungendo alcune abitazioni di campagna e causando danni ad aziende agricole. Le conseguenze si sono fatte sentire anche sulla viabilità. L’autostrada Palermo-Catania è stata temporaneamente chiusa nei pressi dello svincolo di Irosa per consentire le operazioni di spegnimento in condizioni di sicurezza.

L’emergenza nelle altre zone dell’Isola

Altri roghi sono stati segnalati ad Alia, nelle vicinanze di un parco eolico, a Caccamo in contrada Nocera-Balatelli, lungo la strada provinciale 38 nel territorio di Belmonte Mezzagno e nei comuni di Partinico, Bompietro e Petralia Sottana. A Campofelice di Fitalia un incendio ha distrutto un’abitazione.

L’emergenza interessa anche la provincia di Agrigento, dove momenti di forte apprensione si sono registrati nell’area di Bivona, oltre a incendi lungo la strada statale 123 nel territorio di Canicattì e nelle campagne di Menfi e Aragona.

Nel Siracusano sono quattro i principali fronti attivi, localizzati nei comuni di Buscemi, Buccheri, Carlentini e Cassaro. Altri focolai vengono segnalati nel Trapanese, con incendi a Salemi e Mazara del Vallo, nell’Ennese tra Enna, Piazza Armerina e Nissoria, oltre che nel Messinese, dove le fiamme hanno interessato anche il territorio di Moio Alcantara. L’intero dispositivo antincendio regionale resta mobilitato per contenere un’emergenza che continua a evolversi.