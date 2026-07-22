Su il debito, giù il deficit: tutti i numeri dell’Europa

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Tutte le cifre Eurostat: cosa succede al Vecchio Continente

di Cristiana Flaminio - 22 Luglio 2026

Cresce il debito, cala il deficit. È tempo di conti in Europa e le cifre le snocciola, al solito, l’Eurostat. Nei primi tre mesi di quest’anno, stando ai numeri dell’istituto comunitario di statistica, il rapporto debito pubblico lordo-Pil, in tutta l’area euro, è salito all’88,9%. A fine 2025, il parametro era “fermo” all’87,7%. Il confronto è impietoso pure se si prende a parametro il primo trimestre dell’anno passato. Quando nell’area dell’euro il rapporto s’era attestato all’87,2% mentre in quella Ue era ancorato all’81,4%. In un anno, in pratica, è salito dell’1,5% dal momento che oggi si attesta all’82,9%. Il problema, per Bruxelles, è che questo numero salirà ancora.

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Debito e deficit: che succede in Europa

E per forza dal momento che occorrerà far fronte ai problemi, grossi, che arrivano al Vecchio Continente dall’ennesima crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Allo stato attuale, la composizione del debito pubblico vede i titoli di Stato in vetta alla voce di spesa: per l’84,3% nell’area dell’euro e per l’83,6% nell’Ue. C’è poi la quota, non irrilevante, del 13,2% da prestiti nell’area dell’euro e per il 13,9% nell’Ue. Infine, il 2,5% è dovuto a valuta e depositi. Considerando il portafogli, chissà se l’idea avanzata dalla Spagna di far debito comune non sarà presto rottamata dai frugali del Nord. Intanto scende il rapporto tra deficit e Pil. Che si è attestato, nella prima fase di quest’anno, al 3,1%, tanto nell’area euro quanto in quella Ue. La discesa è appena percettibile: -0,1% rispetto al trimestre precedente. Ma c’è.