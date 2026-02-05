Mef, via libera a nuova emissione Btp Valore
Parte la sesta emissione di titoli, il collocamento si apre il 2 marzo
Ci siamo, il Mef ha annunciato la sesta emissione dei Btp Valore. Questa volta la collocazione dei titoli sarà espressamente dedicata ai risparmiatori privati. Dopo il successo del Btp a quindici anni, che ha consentito al Ministero dell’ Economia e Finanza di incassare 14 miliardi di euro (lasciando sostanzialmente inesausta una domanda proveniente dagli investitori istituzionali a dir poco record e pari complessivamente a 157 miliardi) tocca alle famiglie.
Sesta emissione Btp Valore
Si sa già la data. La sesta emissione di Btp Valore inizierà il 2 marzo prossimo e si concluderà il 6 marzo. Da lunedì a venerdì. A patto che non venga chiusa prima. La durata dei titoli sarà di sei anni. Lo schema previsto è quello del 2+2+2. In pratica allo scadere di ogni biennio saranno riconosciuti rendimenti più alti. Uno schema simile a quello già utilizzato nelle passate emissioni. Un modello rodato che punta a fidelizzare i detentori dei titoli. In modo che li tengano fino alla fine. E, per questo, saranno riconosciuti – come al solito – rendimenti extra.
Cosa c’è da sapere
Per ora si sa, a proposito dei titoli della sesta emissione di Btp Valore, che sarà riconosciuto un “premio” extra pari allo 0,8 per cento a favore di tutti i risparmiatori che li acquisteranno in fase di collocamento e li manterranno fino alla scadenza naturale. Per il resto occorrerà aspettare il 27 febbraio prossimo quando sarà pubblicato tutto ciò che c’ è da sapere. A cominciare dal Codice Isin, ossia il codice identificativo dei nuovi titoli a livello internazionale.
