Economia

Mef, via libera a nuova emissione Btp Valore

Parte la sesta emissione di titoli, il collocamento si apre il 2 marzo

di Cristiana Flaminio - 5 Febbraio 2026

Ci siamo, il Mef ha annunciato la sesta emissione dei Btp Valore. Questa volta la collocazione dei titoli sarà espressamente dedicata ai risparmiatori privati. Dopo il successo del Btp a quindici anni, che ha consentito al Ministero dell’ Economia e Finanza di incassare 14 miliardi di euro (lasciando sostanzialmente inesausta una domanda proveniente dagli investitori istituzionali a dir poco record e pari complessivamente a 157 miliardi) tocca alle famiglie.

Sesta emissione Btp Valore

Si sa già la data. La sesta emissione di Btp Valore inizierà il 2 marzo prossimo e si concluderà il 6 marzo. Da lunedì a venerdì. A patto che non venga chiusa prima. La durata dei titoli sarà di sei anni. Lo schema previsto è quello del 2+2+2. In pratica allo scadere di ogni biennio saranno riconosciuti rendimenti più alti. Uno schema simile a quello già utilizzato nelle passate emissioni. Un modello rodato che punta a fidelizzare i detentori dei titoli. In modo che li tengano fino alla fine. E, per questo, saranno riconosciuti – come al solito – rendimenti extra.

Cosa c’è da sapere

Per ora si sa, a proposito dei titoli della sesta emissione di Btp Valore, che sarà riconosciuto un “premio” extra pari allo 0,8 per cento a favore di tutti i risparmiatori che li acquisteranno in fase di collocamento e li manterranno fino alla scadenza naturale. Per il resto occorrerà aspettare il 27 febbraio prossimo quando sarà pubblicato tutto ciò che c’ è da sapere. A cominciare dal Codice Isin, ossia il codice identificativo dei nuovi titoli a livello internazionale.