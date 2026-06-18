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Il Festival Treccani della lingua italiana torna a Cagliari

di Italpress - 18 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Da mercoledì 24 a venerdì 26 giugno approda a Cagliari la IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana, ideato da Fondazione Treccani Cultura, che quest’anno propone una riflessione sul valore del “dialogo”, per favorire il confronto, la comprensione reciproca e l’incontro tra culture, generazioni e visioni differenti. Per tre giorni i Giardini ospiteranno incontri, lectio e spettacoli dedicati alla parola chiave di questa edizione e alle sue molteplici declinazioni sul piano culturale, artistico, scientifico, civile e sociale.

Tra gli appuntamenti principali, Massimo Bray, Direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda si confronteranno sul valore della cultura e sulla centralità del dialogo; Stefano Mancuso proporrà con L’intelligenza delle piante una riflessione sulle forme di comunicazione e relazione del mondo vegetale; Joan Thiele sarà protagonista della rubrica Le parole delle canzoni dal vivo, in dialogo con Cristina Faloci, mentre Giovanni Truppi porterà in scena Calvino-Pasolini – La lunga fiaba di sabbia, uno spettacolo ispirato agli universi poetici dei due grandi autori. Attesi anche l’antropologo Marco Aime, con una riflessione sul dialogo interculturale; il filosofo Silvano Petrosino con la lectio La rivoluzione del dialogo; lo scrittore Francesco Abate con Padre Salvatore Morittu, in un incontro sui temi dell’ascolto, della solidarietà e dell’inclusione sociale; Mauro Bonazzi, studioso del pensiero antico, che approfondirà il dialogo come pratica filosofica; e Chiara Alessi con Rinegoziare il consenso. Il design sul corpo delle donne.

Beatrice Cristalli e Anna Maria Lorusso offriranno invece una riflessione sui cambiamenti della comunicazione nell’era digitale, con un focus rispettivamente sulle relazioni mediate dalla tecnologia e sul dialogo tra social e televisione; mentre Elena Buoso e Giorgia De Gioannis si confronteranno sui temi della tutela ambientale.

In programma anche il concerto dell’Ensemble Micrologus, dedicato al repertorio francescano tra sacro e profano, e il laboratorio di fumetto con Luca Usai, disegnatore di Topolino. La manifestazione, interamente gratuita e a ingresso libero, è promossa da Fondazione Treccani Cultura in collaborazione con Comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Università degli Studi di Cagliari. Con la partecipazione di Panini Comics – Topolino. Media partner Rai Cultura e Rai Radio 3.

– Foto ufficio stampa Treccani –

(ITALPRESS).