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Esce “Watch It Burn”, l’attesissimo nuovo singolo di Katy Perry

di Italpress - 26 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – Dopo mesi di attesa e speculazioni, Katy Perry pubblica oggi in tutto il mondo il nuovo singolo “Watch It Burn”, accompagnato da uno straordinario videoclip la cui trama inizia esattamente dove si era conclusa quella del video dell’ultimo singolo “Bandaids”.

Con “Watch It Burn”, Katy Perry firma un inno tagliente e privo di filtri emotivi, che racconta ciò che accade quando anni di silenzio, di ricerca dell’approvazione altrui e di una filosofia improntata al “love and light” arrivano infine al punto di rottura. Al centro del brano c’è il coraggio di concedersi a provare rabbia in modo autentico, smettendo di minimizzare il dolore e lasciare finalmente emergere le emozioni represse.

Prodotto da Justin Tranter, Jason Gill, Eren Cannata e Daniel Crean, il brano è stato scritto da Katy Perry insieme a Tranter, Cannata, Crean, Gill, Amanda “Kiddo” Ibanez e Skyler Stonestreet.

“Watch It Burn”, unisce la caratteristica vocalità intensa di Katy ad una vulnerabilità disarmante e a una potente carica catartica. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, pubblicato in contemporanea con l’uscita del singolo, ha debuttato anche sulle emittenti MTV Live, MTVU e sui maxi-schermi Paramount di Times Square.

L’uscita del brano completa inoltre la storia iniziata con bandaids. I due brani formano un percorso emotivo completo: dalla ferita alla liberazione.

Anticipata come easter egg nel videoclip di bandaids, Watch It Burn è rapidamente diventata una delle canzoni inedite più richieste del repertorio di Katy Perry.

In una recente intervista concessa ad Apple Music a Zane Lowe, Katy ha dichiarato sulla pubblicazione di “Watch it Burn“: “Onestamente, è stato una sorta di illuminazione. Dopo essermi chiesta: “Lo pubblico? Non lo pubblico?”, stavo facendo hot yoga, che adoro, e durante la pratica mi capitano spesso delle rivelazioni. Ero seduta in una posizione che mi faceva sentire una dea e ho pensato: “Cavolo, per gran parte della mia vita non mi sono mai permessa di provare rabbia proprio quando avrei avuto bisogno di provarla”. In un certo senso l’ho sempre ingoiata, repressa, oppure ho preferito rifugiarmi nell’amore e nella luce, scegliere la strada più nobile. Ma ora mi dico: posso anche parlare di amore e luce… e stare zitta. Perciò ho capito che, se sono riuscita a pubblicare questo brano, se sono riuscita a trovare il coraggio di condividere la mia storia, e di mostrare qualcosa che per me è davvero molto personale, allora forse anche qualcun altro potrà sentirsi libero di riconoscere e vivere la propria rabbia”.

-Foto ufficio stampa Universal Music Italia-

(ITALPRESS).