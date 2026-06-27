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Mel Brooks, compie 100 anni il genio della risata

di Italpress - 27 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Regista, sceneggiatore, attore, produttore, autore teatrale e maestro della satira, Mel Brooks, 100 anni il 28 giugno, ha trasformato la comicità in un’arte capace di sfidare i tabù, demolire i luoghi comuni e smascherare il potere attraverso il riso. In un’epoca in cui l’umorismo è spesso al centro di dibattiti e polemiche, il suo lavoro continua a rappresentare un modello di libertà creativa e intelligenza comica.

Nato a Brooklyn nel 1926 con il nome di Melvin Kaminsky, Brooks cresce in una famiglia ebrea di origine europea. Fin da giovane sviluppa una straordinaria capacità di osservazione e una naturale inclinazione alla comicità, strumenti che diventeranno il cuore della sua futura carriera. Entra nel mondo dello spettacolo come autore televisivo. Il primo grande successo arriva negli anni Sessanta con la serie “Get Smart”, parodia delle storie di spionaggio creata insieme a Buck Henry. È però il cinema a consacrarlo definitivamente. Nel 1967 debutta alla regia con “Per favore, non toccate le vecchiette”, che segna anche l’inizio del sodalizio artistico con Gene Wilder, vincendo l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Da quel momento prende forma una delle filmografie comiche più influenti della storia.

Nel giro di pochi anni arrivano capolavori come “Mezzogiorno e mezzo di fuoco”, irriverente parodia del western, e soprattutto “Frankenstein Junior”, considerato da molti il più grande film comico mai realizzato. Girato in bianco e nero e interpretato da un cast memorabile guidato da Gene Wilder, “Frankenstein Junior” dimostra la capacità di Brooks di fondere omaggio e parodia, rispetto per il materiale originale e comicità travolgente.

Ancora oggi le sue battute continuano a essere citate da generazioni di spettatori. Un altro titolo simbolo della sua carriera è “La pazza storia del mondo”, mentre “Balle spaziali” diventa una delle parodie più amate della fantascienza, trasformando l’universo di Star Wars in una gigantesca macchina comica. In “The Producers” affronta il nazismo attraverso la satira. Per Brooks, ridere dei tiranni significa sottrarre loro il potere.

La sua influenza va ben oltre il cinema. Brooks è uno dei pochi artisti ad aver conquistato l’EGOT, ovvero Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, il riconoscimento che certifica l’eccellenza in televisione, musica, cinema e teatro. Un risultato che testimonia la versatilità di un autore capace di reinventarsi continuamente.

Nel corso dei decenni ha collaborato con alcuni dei più grandi talenti dello spettacolo americano, da Gene Wilder a Carl Reiner, costruendo un’eredità che continua a ispirare registi, sceneggiatori e comici contemporanei. A cento anni, Mel Brooks rappresenta molto più di una leggenda della comicità. È il simbolo di un’epoca in cui il riso poteva essere al tempo stesso popolare, sofisticato e profondamente sovversivo. Le sue opere hanno attraversato generazioni senza perdere freschezza, dimostrando che l’umorismo migliore non invecchia mai.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).