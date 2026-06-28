Turismo

Mantova accende l’estate con le grandi stelle della musica

di Simone Pasquini - 28 Giugno 2026

dal sito di Mantova Festival Live

Caparezza apre le danze con un concerto già sold out, i Pet Shop Boys riportano in Italia uno dei repertori più influenti della musica pop internazionale, i Jethro Tull attraversano oltre mezzo secolo di storia del rock e LP conferma una carriera costruita tra successi globali e una voce immediatamente riconoscibile. È con questi nomi che prende il via l’edizione 2026 del Mantova Summer Festival, rassegna che da luglio a settembre trasforma il centro storico della città lombarda in uno dei principali poli dello spettacolo dal vivo dell’estate italiana.

Promosso nell’ambito del progetto Mantova Live e realizzato da Mister Wolf, il festival torna a occupare due luoghi simbolo della città. Da una parte Piazza Sordello, cuore monumentale di Mantova e salotto urbano affacciato sui principali edifici storici; dall’altra il Giardino dell’Esedra di Palazzo Te, capolavoro rinascimentale che accoglierà la seconda parte della programmazione tra musica, teatro e intrattenimento. Negli anni la manifestazione si è ritagliata uno spazio sempre più rilevante nel panorama nazionale grazie alla capacità di coniugare grandi nomi e valorizzazione del territorio.

Il festival conferma anche quest’anno una proposta capace di attrarre pubblici differenti e di trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Alla base del progetto c’è la filosofia di Mister Wolf, società specializzata nella consulenza artistica e nella produzione di eventi che punta a costruire attorno agli spettacoli un’esperienza più ampia. L’organizzazione comprende infatti servizi dedicati all’accoglienza, proposte food & beverage, attività collaterali e una particolare attenzione alla sostenibilità, con l’obiettivo di integrare l’evento nel tessuto urbano e culturale della città che lo ospita.

La programmazione in Piazza Sordello prenderà il via il 4 luglio con Caparezza, già sold out, per proseguire il 7 luglio con i Pet Shop Boys, il 10 luglio con LP e l’11 luglio con i Jethro Tull. Quattro appuntamenti che attraversano generi e generazioni diverse, dal rap italiano al synth-pop britannico, fino alle sonorità rock che hanno segnato la storia della musica internazionale. Dopo la pausa estiva il festival riprenderà nell’Esedra di Palazzo Te con una lunga serie di appuntamenti. Il 28 agosto salirà sul palco Coez, seguito il giorno successivo da Mannarino. Il 30 agosto Fulminacci con l’opening act di Mobrici”.

Settembre si aprirà con l’atteso concerto degli americani Wilco il primo giorno del mese, seguito il 2 settembre dal ritorno di Luca Carboni. Il 3 settembre spazio al teatro con Enrico Brignano e il suo spettacolo “Bello di mamma”. Il 4 settembre arriverà Gianni Morandi, protagonista di una serata realizzata in collaborazione con Casa del Sole. La chiusura, il 5 settembre, sarà affidata a Max Angioni con “Anche meno – Round finale”.