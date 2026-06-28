Attualità

L’Antitrust adesso vuol vederci chiaro sui prezzi Rc Auto

L'annuncio di Ivass e Agcm: nel mirino le pratiche assicurative, cosa succede ora

di Giovanni Vasso - 28 Giugno 2026

Fermi tutti: l’Antitrust ha annunciato un’indagine conoscitiva sul fantastico mondo della Rc auto. L’autorità garante per la concorrenza e il mercato ha annunciato che, insieme agli esperti dell’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni, si lancerà alla scoperta di un pianeta popolato di mostri, già. Quelli dei continui rincari e degli aumenti a tutto spiano, degli sconti che non lo erano e delle strumentazioni di preventivo regolarmente smentite dai fatti. Insomma, sarà una sortita nel mondo (reale) in cui si ritrovano immersi, loro malgrado, milioni di automobilisti italiani. Su cui, peraltro, s’è già abbattuta la mannaia dei rincari dei carburanti. Un altro mistero buffo, questo. I prezzi di diesel e benzina salgono a rotta di collo quando ci sono problemi ma, quando invece le tensioni si risolvono, non scendono mai con lo stesso brio. Ma questa è un’altra storia.

Il faro Antitrust sul mondo Rc auto

Per quanto riguarda l’Rc auto, i dubbi dell’Antitrust coincidono con quelli dei cittadini. E testimoniano l’eterna lotta tra autorità garante e compagnie. L’Agcm rileva problemi, il legislatore interviene (sempre in ritardo), le imprese trovano soluzioni alternative per continuare a far salire i premi. Una lotta incessante in cui a pagare è sempre il cittadino. E le cifre del Codacons dimostrano che gli italiani sono i più tartassati d’Europa. Innanzitutto, spiegano i consumatori, il prezzo medio delle polizze è salito del 24% tra il 2022 e il 2025, passando da 353 a ben 438 euro, per un rincaro medio di 85 euro. Al danno si aggiunge la beffa, perché in Europa nessuno paga tanto l’Rc auto quanto noi. La media (esentasse) in Italia è di 320 euro: per capirci, in Spagna si pagano 197 euro, in Francia 194.

Bonus-malus e scatole nere

Bisognerà capire cosa sta succedendo. Per farlo, gli occhiuti controlli di Antitrust e dell’Ivass si concentreranno sul sistema bonus-malus, cercando di capire se funziona davvero oppure no. Bisognerà, inoltre, fare luce su un altro tema che è centrale. La concorrenza tra le compagnie è abbastanza serrata da risultare conveniente per gli automobilisti? In pratica, Antitrust e Ivass verificheranno se esista una vera competizione sul mercato tale da ridurre i prezzi. L’Unione nazionale dei consumatori, a questa domanda, una risposta già ce l’ha: “Da anni denunciamo, ad esempio presentando osservazioni alle inutili leggi sulla concorrenza varate in questa legislatura, scatole vuote fatte solo per far finta di rispettare gli impegni del Pnrr, che non ci potrà mai essere vera concorrenza fino a che il consumatore non potrà comparare tutti i prezzi delle polizze in modo veritiero, quindi con un comparatore pubblico”, ha tuonato il presidente Massimiliano Dona.

Preventivass: che succede?

È la vicenda del Preventivass entrerà nell’inchiesta dell’Agcm, chiaramente. C’è poi tutto il filone della scatola nera. È sul serio uno strumento utile a calmierare i costi dell’Rc Auto, oppure sta diventando solamente un incentivo per evitare che i clienti cambino compagnia pur di non dover perdere mezza giornata dal carrozziere convenzionato a montare e smontare dispositivi? Last but not least, il tema caldissimo dei risarcimenti diretti.

I risarcimenti diretti e i carrozzieri

E su questo i primi a dirsi disponibili alla piena collaborazione con l’autorità garante sono stati proprio i carrozzieri. “L’attenzione non si limiti agli aspetti economici delle polizze, ma valuti anche gli effetti che il sistema del risarcimento diretto e delle convenzioni assicurative hanno avuto sulla concorrenza, sulla libertà di scelta del riparatore e sulla qualità delle riparazioni. Riteniamo inoltre necessario verificare se gli attuali meccanismi di compensazione tra imprese assicuratrici continuino a garantire efficienza e trasparenza oppure se siano necessarie profonde revisioni nell’interesse dei consumatori”.