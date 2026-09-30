Torino

Escursionista morso al collo da una vipera nascosta nello zaino: salvato in ospedale

di Redazione - 30 Settembre 2026

Prima il morso, poi la difficoltà a respirare: un uomo di circa cinquant’anni è arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso di Rivoli dopo essere stato morso al collo da una vipera nascosta nel suo zaino. Il serpente si era infilato tra gli oggetti senza che l’escursionista se ne accorgesse.

La ferita, vicina alle vie aeree, gli aveva provocato una grave difficoltà respiratoria. Arrivato al Dea dell’ospedale di Rivoli, l’uomo è stato affidato alle anestesiste rianimatrici, intervenute immediatamente. È stato quindi intubato d’urgenza e sottoposto alla somministrazione del siero antivipera. Dopo le prime cure, il cinquantenne è stato trasferito in terapia intensiva, dove è rimasto ricoverato per cinque giorni. Le sue condizioni sono poi migliorate e i medici hanno potuto dimetterlo. La rapidità dell’intervento è stata decisiva per superare una situazione particolarmente delicata, resa grave soprattutto dalla posizione del morso e dalle conseguenze sulla respirazione.

VI.G

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