Torino

Portici di Carta, in arrivo la XIX edizione nella “nuova” via Roma

di Redazione - 30 Settembre 2026

Sabato 10 e domenica 11 ottobre prossimi, Torino ospiterà la XIX edizione di Portici di Carta in una via Roma completamente rinnovata, che accoglie da piazza Castello a Porta Nuova (lo scorso anno fu in via Po) una manifestazione che trasforma il centro cittadino in una delle librerie a cielo aperto più lunghe del mondo. Si tratta di un progetto della Città di Torino e del Salone del Libro di Torino, che per un weekend porterà 2 km di libri lungo i portici. Significativi i numeri dell’edizione 2026: 71 librerie torinesi (indipendenti, di catena, antiquarie, reminders e bouquinistes), 56 case editrici, 46 espositori del Libro Ritrovato, libri antichi e fuori catalogo, 16 aree tematiche, dalla narrativa ai fumetti, dalla poesia ai viaggi, dalla scienza alle storie di genere, che quest’anno renderà un omaggio speciale a Dario Fo nel centenario della nascita e nel decennale della scomparsa, organizzando un incontro coordinato dalla Fondazione Fo Rame, cui prenderanno parte il figlio Jacopo Fo e l’attore Mathias Martelli, moderato dal regista teatrale Sergio Ariotti. Una delle novità di quest’anno è quella di mettere a disposizione 2 mila buoni da 10 euro ciascuno da parte della Regione Piemonte per incentivare gli acquisti librari durante la manifestazione. I buoni sono scaricabili previa registrazione sul sito salonelibro.it, e spendibili presso gli stand di Portici di Carta.

Un altro ricordo è dedicato a Luca Beatrice, critico d’arte scomparso nel gennaio 2025. Le case editrici “ospiti d’onore” saranno, quest’anno, La nave di Teseo e La Terra di Mezzo. Tra gli autori in arrivo lo scrittore malese Tash Aw, candidato al Broker Prize 2025 con l’opera “Il Sud”; il cantautore Ermal Metà, la scrittrice Claudia Durastanti; il filosofo Massimo Cacciari, l’autrice statunitense Abby Hanlon, relatrice di “Dory Fantasmagorica”, il rapper educatore Francesco “Kento” Carlo. Il weekend vedrà avvicendarsi, tra gli altri, Nicola Lagioia (Premio Strega 2015) con il nuovo romanzo “Santa Barbara”, Chiara Gamberale, Francesca Giannone, Matteo Lancini, Aurora Tamigio, Enrica Tesio, Marco Amerighi, Elena Loewenthal, Anna Pavignano e Beatrice Del Bo, insieme a numerosi editori e autori legati al territorio piemontese.

Un focus particolare si concentra sul programma di attività per le famiglie, allestito in piazza San Carlo, che proporrà letture animate e incontri con illustratori e autori di Terre di Mezzo. Con le iniziative di Portici di Carta, lunedì 12 ottobre Abby Hanlon e Francesco Kento Carlo incontreranno gli studenti in alcune scuole torinesi. Lo spazio di Mini Portici riserverà un’attenzione particolare ai lettori più giovani, e avrà come base piazza San Carlo, fra laboratori gratuiti, incontri e letture animate. La partecipazione ai laboratori per l’infanzia è prenotarle sul sito di Portici di Carta.

Tornano le tradizionali passeggiate curate da Alba Andreini, che prevedono un suggestivo itinerario notturno di sabato 10 ottobre, alle ore 21, intitolato “Le vie della santità”, con partenza da piazza Savoia, alla scoperta dei Santi Sociali di Torino: Don Bosco, Casasco, Cottolemgo, Faa di Bruno, Frascati e Giulia di Barolo. Sarà così possibile costeggiare palazzo Barolo, la Consolata, il Cottolengo, il Rondò della Forca e Santa Maria Ausiliatrice. Domenica 11 ottobre sono previsti sei percorsi storici che attraverseranno i quartieri simbolo della città, ripercorrendo le tracce di Emilio Salgari, Cesare Pavese, Primo Levi, Italo Calvino e Nietzsche. Le prenotazioni possono avvenire tramite il sito del Salone del Libro.

Portici di Carta è anche un’occasione per riflettere sul significato della lettura con convegni, iniziative speciali e appuntamenti indetti da enti e istituzioni del territorio. Sabato 10 ottobre, Indipendent Book Tour farà tappa a Torino con le case editrici EDT, Leone Verde Edizioni e Graphot Editrice, dopo la partenza da Novara prevista il 3 ottobre.

Il concorso letterario internazionale “Lingua madre”, dedicato alle donne migranti, alle figlie e a chi si riconosce in appartenenze multiple, proporrà l’incontro dal titolo “Donne tra memoria, legami e trasformazioni con le vincitrici della XXI edizione: Brenda Soledad Carmona, Julia Derbule e Aurora Leode Fado Nougbo, condotto da Daniela Finocchi. Infine, il CRAST Centro Ricerche, Archeologiche di Torino, avvicinerà il grande pubblico all’archeologia con un incontro con Stefano De Martino e Carlo Lippoli, dal titolo “Come lo studio e la scrittura danno voce al passato”, che ripercorre le attività archeologiche in alcuni Paesi dell’Asia. In piazza San Carlo, l’edicola all’angolo con via Giolitti, tornata di recente a nuova vita, ospiterà l’infopoint di Portici di Carta con una veste grafica rinnovata e gadget del Salone del Libro di Torino.

Piazza San Carlo sarà anche il cuore di alcune iniziative dedicate alla cittadinanza attiva: qui faranno tappa i tre Blbliobus delle Biblioteche civiche torinesi. Prosegue la collaborazione con la Fondazione per la Cultura di Torino attraverso lo spazio Portici della Legalità, che ospiterà incontri su stato di diritto, emancipazione femminile, IA e carcere. Gli ospiti saranno Marianna Aprile, Guido Saracco e Luigi Pagano. Per il quinto anno torna a Porti di Carta “Leggere il mondo”, il Centro Interculturale della Città di Torino che quest’anno celebra i 30 anni di attività con un “villaggio Interculturale” animato da decine di associazioni di comunità e di diaspora. Una novità assoluta sarà l’ingresso del Consiglio Regionale del Piemonte, che sabato 10 ottobre aprirà al pubblico Palazzo Lascaris e la biblioteca “Umberto Eco”, con mostre, visite guidate e spettacoli teatrali. A completare il programma è “Il Giardino Forbit”, associazione del Terzo Settore in grado di coniugare, da anni, la sostenibilità e la cultura, e “Il Libro Ritrovato”, stori a mostra mercato di libri antichi e rari che animeranno i giardini Sambuy.

Mara Martellotta

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