Economia

Famiglie in bolletta: l’estate a rate degli italiani

Una valanga di rincari: e gli italiani restano in famiglia

di Cristiana Flaminio - 17 Agosto 2026

L’estate in bolletta. È una stagione bollente, fuori. Ma gelida, dentro. Sì, dentro al portafogli. Archiviato pure Ferragosto, gli italiani fanno i conti con le ristrettezze. Anzi, tanti tra loro hanno già dovuto farli. Ben 4,4 milioni, infatti, sono stati i cittadini che non si son mossi di casa. Per ragioni economiche, come sottolineato da una ricerca Emg commissionata da Facile.it. Un campione enorme rispetto ai 6,7 milioni di italiani che, per varie ragioni hanno deciso di non concedersi nemmeno un giorno di ferie il 15 di agosto.

Un’estate caldissima, famiglie in bolletta

Un dato, questo, che aumenta addirittura fino a sfiorare i 9 milioni di cittadini (8,9) che, secondo Unimpresa, non hanno fatto vacanza. Per chi, invece, ha scelto di avventurarsi nella selva oscura delle vacanze, son stati dolori. Per Confcooperative, complessivamente, i vacanzieri italiani hanno dovuto sborsare, complessivamente, qualcosa come un miliardo di euro in più solo in termini di aumenti. I conti sono presto fatti: basti pensare che il pieno di diesel, rispetto a un anno fa, costa 22 euro in più. Per la benzina, invece, se ne devono spendere quindici in più rispetto al 2025. Finita qui? Macché. Perché ci sono i dettagli che fanno la differenza. Oppure, detta ancora meglio, le abitudini cambiano e rivelano la realtà di un Paese che è sempre più attento a far economia.

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Tutti a casa

L’osservatorio dei supermercati Il Gigante ha fatto sapere che è cresciuta di circa il 10 per cento la vendita di carni. E no, gli italiani non son stati tutti presi contemporaneamente dall’improvvisa passione per il barbecue. Più semplicemente, scende il numero di chi ha scelto di uscire, fosse pure per una toccata e fuga di un giorno, preferendo restare a casa, organizzando così il pranzo in famiglia. C’è, poi, chi s’è indebitato pure di regalare una vacanza alla famiglia. Cresce, anche per le ferie, il ricorso al buy now pay later. In pratica, le ferie a rate. La spesa media, per una settimana di ferie, è stata di 2.750 euro. Con un aumento stimato in circa il 15% rispetto al 2025. Per incassare meglio il colpo, almeno due italiani su dieci hanno preferito lasciarsi “anticipare” gli acquisti dalle app di fintech per poi saldare in comode rate. La paura sembra toccare gli italiani nel profondo. Al punto che chi va in ferie è tornato ai luoghi della propria infanzia. Un modo come un altro per cullarsi nella sicurezza di un passato tranquillo mentre il presente (e soprattutto il futuro) si preannunciano carichi di tensioni. E di stangate: dopo l’estate arriva la bolletta.