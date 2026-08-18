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A Como c’è un uomo solo al comando e non è Fausto Coppi

Rapinese tira dritto: niente tavoli, niente bici e niente dubbi. La città resta a piedi

di Andrea Fiore - 18 Agosto 2026

Como decide che il centro storico è troppo fragile per reggere anche le biciclette. Dopo l’incidente di luglio, il sindaco Rapinese chiude le porte alle due ruote: pedoni dentro, ciclisti fuori. Le associazioni protestano, il Comune parla di sicurezza. Risultato: la città murata diventa un museo a cielo aperto dove l’unica cosa che corre è il tempo.

Sul Lario, ormai non si discute, ma si impone. Lo si è visto anche questa mattina, quando Rapinese, davanti alle telecamere di Rai1, ha liquidato l’idea di un tavolo di confronto con una frase che chiude tutto: «Il dado è tratto. Vedrete: ho ragione io, sono un precursore.» È il suo modo di fare. Tirare dritto, senza deviazioni, senza ascoltare troppo. E lo stop alle bici nel centro storico è diventato il simbolo perfetto di questo stile: una decisione calata dall’alto, presentata come inevitabile, quasi come un gesto di coraggio personale.

La domanda però resta semplice: perché l’opinione di chi ha votato conta sempre meno? È la forza delle proprie idee che diventa scudo? O la sensazione che alla prossima elezione non ci sarà molto da perdere? Quando un mandato si vive come un assolo, il confronto diventa fastidio, non risorsa.

E poi c’è l’empatia, che qui sembra sparita. Capire quando una città non ti segue, quando una comunità chiede di essere ascoltata, quando una scelta non è solo tecnica ma tocca la vita di tutti. Senza empatia, un sindaco diventa un comandante che parla a una truppa che non c’è.

Così Como finisce a discutere di biciclette come se fossero un problema di sicurezza. E il centro storico diventa il terreno di prova di una leadership che non vuole essere messa in discussione.

Si governa “per il bene della città”, ma spesso senza la città. Si tira dritto, sì, ma verso un punto che vede solo chi guida.

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