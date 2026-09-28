Cronaca

Etna, cenere e fumo su Catania: aeroporto chiuso fino a mezzanotte

di Paolo Stefani - 28 Settembre 2026

L’Etna blocca ancora il traffico aereo di Catania. La SAC, società che gestisce lo scalo, ha confermato la sospensione di tutti i voli fino alle ore 23.59 di oggi, invitando i passeggeri a verificare con la propria compagnia lo stato del volo prima di raggiungere l’aeroporto.

La colonna di cenere dall’Etna e la chiusura dell’aeroporto

L’attività eruttiva del cratere di Nord-Est ha generato una colonna di cenere alta circa quattro chilometri, spingendo l’Osservatorio etneo dell’INGV a emettere l’avviso VONA rosso (Volcano Observatory Notice for Aviation), il livello massimo di allerta previsto per l’aviazione. Dopo la chiusura di due settori dello spazio aereo, il nucleo di coordinamento operativo ha disposto lo stop totale: nessun decollo e nessun atterraggio fino a nuovo aggiornamento.

Allerta maltempo

A complicare ulteriormente la situazione è arrivato il maltempo. Nelle prime ore del mattino un violento temporale si è abbattuto su Catania, provocando allagamenti diffusi e pesanti rallentamenti alla circolazione cittadina ed extraurbana. Le aree della Pescheria e della Fiera sono finite sott’acqua, costringendo molti commercianti a mettere in salvo bancarelle e merce, mentre si sono registrati disagi anche lungo l’autostrada A18.

Prima della chiusura dello scalo dovuta alla nube di cenere, una decina di voli erano già stati dirottati verso altri aeroporti proprio a causa delle avverse condizioni meteo. Con il miglioramento del tempo e il ritorno del sole sulla città, resta ora l’attesa per l’evoluzione dell’attività vulcanica e per la riapertura dell’aeroporto, prevista non prima di mezzogiorno salvo ulteriori emissioni di cenere.