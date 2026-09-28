Attualità

L’Italia delle microimprese è ferma all’analogico

Il rischio, una economia spaccata a metà: da un lato la vetrina delle grandi infrastrutture, dall'altro un esercito di piccoli produttori cieco di fronte alla rivoluzione in atto

di Angelo Vitale - 28 Settembre 2026

La narrazione ufficiale celebra l’Italia dell’Ai e dei dati ma nel ventre profondo del tessuto produttivo si nasconde una voragine invisibile: l’indagine Bankitalia su cinquemila titolari di microimprese dipinge un quadro crudo.

Microimprese, impasse Ai

La spina dorsale della nostra economia è intrappolata in un buco nero tecnologico che rischia di paralizzare il futuro del Paese. Non una resistenza ai pagamenti elettronici — le carte aziendali sono consuetudine per l’86% dei piccoli imprenditori—, ma un rifiuto strutturale per l’innovazione nei processi di gestione e produzione.

Quando dal Pos si passa alla produttività reale, la transizione digitale si dissolve in cifre impietose. L’intelligenza artificiale, sbandierata come il volano del decennio, per il 73% di queste microimprese italiane è un oggetto misterioso privo di familiarità. Soltanto un irrisorio 5% la impiega in modo concreto. E appena il 19% ne ipotizza l’adozione entro l’anno.

Robotica, questa sconosciuta

La fotografia non migliora con l’interconnessione dei processi o la robotica, relegate a una presenza marginale attorno al 5% o 6% di adozione e liquidate senza alcuna pianificazione da oltre due terzi degli intervistati. Perfino la porta d’accesso più elementare del digitale, il cloud computing, resta inutilizzata da più di metà delle microaziende.

Questo stallo non è una semplice questione di costi, ma un profondo deficit di competenze. Nei dati un legame diretto tra l’alfabetizzazione finanziaria dei titolari e la propensione a innovare.

Chi non possiede gli strumenti per valutare il ritorno economico degli investimenti finisce per percepire la tecnologia come un vezzo costoso anziché come una leva per ridurre i costi di gestione.

Uniche note di dinamicità nelle imprese a guida femminile e dai settori delle attività professionali o informatiche. Il corpo principale dell’Italia minuta rimane però ancorato a modelli privi di pianificazione.

Il rischio, una economia spaccata a metà: da un lato la vetrina delle grandi infrastrutture, dall’altro un esercito di piccoli produttori cieco di fronte alla rivoluzione in atto.

Un buco nero che ingoia la competitività nazionale, trasformando l’innovazione da opportunità a condanna per chi resta indietro.