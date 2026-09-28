Politica

Suppletive Reggio Calabria, attesa per il primo test di Futuro nazionale

Oggi alle 15, quando i seggi saranno chiusi e inizierà lo spoglio, si capirà se Vannacci avrà fatto il pieno di voti o solamente di chiacchiere

di Giuseppe Ariola - 28 Settembre 2026

Per molti è il giorno della verità. Per altri l’esito delle suppletive nel collegio di Reggio Calabria, con la riconferma del centrodestra, è già scritto. In ogni caso, resta alta l’attenzione – e anche la curiosità – sul risultato di Futuro nazionale. La tornata per sostituire Francesco Cannizzaro, che ha lasciato il seggio alla Camera, è infatti il primo vero test elettorale per il partito di Vannacci. Finora, infatti, l’avanzata del generale è stata testata solamente dai sondaggi. Le percentuali delle rilevazioni sulle intenzioni di voto si sono dimostrate certamente lusinghiere. Proprio per questo sarà tanto più interessante verificare come Futuro nazionale se la sarà cavata alla prova dei fatti.

La posta in gioco va ben oltre Reggio Calabria

Soprattutto dopo gli impegnativi annunci di Roberto Vannacci, il cui obiettivo è ormai chiaro. Crescere fino a diventare determinante per il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Tutto ciò posto, comunque vadano, le suppletive a Reggio Calabria non offriranno in nessun caso un quadro utile da proiettare a livello nazionale. Innanzitutto perché si tratta di un’elezione, benché parlamentare, localmente decisamente circoscritta. È chiaro che un candidato di qualsiasi partito o schieramento con un forte radicamento sul territorio può fare la differenza. A questo primo elemento se ne affianca poi un secondo. Per la corsa in solitaria Futuro nazionale ha schierato Domenico Giannetta, scippando a Forza Italia il capogruppo in consiglio regionale. È quindi evidente che il candidato vannacciano prova a fare il salto di qualità potendo confidare su un bacino elettorale consistente, essendo stato eletto alla regionali di appena un anno fa con oltre 10mila preferenze.

Attesa per l’esito delle suppletive

Quanti di questi voti riuscirà a mantenere, quanti ne guadagnerà grazie alla spinta propulsiva di Vannacci e quanti invece torneranno alla casa madre azzurra, risulterà determinante per il risultato della tornata elettorale reggina. Anche perché il centrodestra e Forza Italia in primis, con in testa il governatore Roberto Occhiuto e il neo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, proprio non ci stanno a farsi soffiare il seggio da sotto il naso. Né a vantaggio del centrosinistra, che con Frank Benedetto fino all’ingresso a gamba tesa di Futuro nazione non aveva alcuna possibilità di giocarsi la partita, né a favore del proprio ex esponente. La campagna elettorale, come si dice in gergo, è stata condotta pancia a terra e casa per casa. E oggi alle 15, quando i seggi saranno chiusi e inizierà lo spoglio, si capirà se Vannacci avrà fatto il pieno di voti o solamente di chiacchiere.