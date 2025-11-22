Sport

F1: Pole per Norris che domina le qualifiche di oggi in attesa del Gp di Las Vegas. Orario e dove vederlo

di Lino Sasso - 22 Novembre 2025

Le qualifiche del Gp di Las Vegas di oggi hanno offerto uno degli spettacoli più imprevedibili e complessi dell’intera stagione di Formula 1. In un sabato reso insidioso da pioggia intensa, continui cambi di aderenza e visibilità ridotta, Lando Norris ha confermato un momento di forma straordinario conquistando una pole position di grande caratura tecnica. Una prestazione lucida, pulita, da pilota ormai completo, maturata mentre la pista cambiava identità a ogni passaggio dopo l’acquazzone che aveva colpito il Q1.

Pole position per Norris, poi Verstappen e Sainz

Alle spalle del leader del Mondiale scatterà Max Verstappen, staccato di oltre tre decimi, mentre Carlos Sainz ha chiuso un solido terzo posto che conferma la sua abilità nel gestire condizioni difficili. George Russell ha firmato il quarto tempo, seguito da un Oscar Piastri che ha faticato nel giro secco, pagando oltre un secondo nei confronti del compagno di squadra. Ottima la prova di Liam Lawson, sesto davanti a Fernando Alonso, mentre la sorpresa positiva della serata è stata ancora una volta Isack Hadjar, ottavo e molto costante.

Male le Ferrari e Antonelli

Deludente invece la qualifica di Charles Leclerc, solo nono e distante quasi due secondi dal poleman. Pierre Gasly ha completato la top ten. Per la Ferrari è stata una sessione da dimenticare: oltre al passo poco competitivo, domani Lewis Hamilton scatterà addirittura dal fondo della griglia dopo un Q1 disastroso, il primo della sua carriera senza incidenti o guasti tecnici. Non è andata meglio a Kimi Antonelli, eliminato già nel Q1 delle qualifiche di oggi del Gp di Las Vegas con il diciassettesimo tempo. La sessione è stata preceduta da attimi di tensione in casa Mercedes a causa del ritardo nella consegna delle schede di set up, situazione che aveva fatto temere una possibile squalifica poi rientrata dopo le verifiche dei commissari.Il Q1 è scattato regolarmente alle 5 italiane sotto una pioggia battente. La maggior parte dei piloti ha scelto le gomme intermedie, mentre Alonso e Piastri hanno puntato subito sulle full wet, rivelatesi più efficaci.

La pioggia sulle qualifiche di oggi al Gp di Las Vegas

Chi era sceso inizialmente con le intermedie è stato costretto al cambio. I tempi sono migliorati progressivamente, ma la pista restava insidiosa. Verstappen ha vissuto una fase iniziale complicata, con errori e nessun tempo valido fino agli ultimi minuti. Situazione molto simile per Leclerc, che ha però evitato l’eliminazione. A un minuto dalla fine, Alexander Albon è finito contro le barriere, pur riuscendo a rientrare ai box. È stato il primo escluso (sedicesimo), seguito da Antonelli, Bortoleto, Tsunoda e Hamilton. Il Q2 è iniziato quindi in ritardo, proprio mentre la pioggia diminuiva. Nonostante l’asfalto più asciutto, tutti sono rimasti sulle full wet. Lance Stroll ha tentato il rischio intermedie negli ultimi minuti, ma senza guadagnare posizioni. Gli esclusi sono stati, nell’ordine, Hulkenberg, Stroll, Ocon, Bearman e Colapinto. In un contesto così instabile, la gara si annuncia imprevedibile almeno quanto le qualifiche bagnate di oggi del Gp di Las Vegas.

Orari e dove vedere qualifiche e gara del Gp di F1 a Las Vegas

Sabato 22 novembre

Ore 14.00 Qualifiche (in differita e in chiaro su Tv8)

Domenica 23 novembre

Ore 05.00 Gara

Tutti gli appuntamenti del weekend di Formula 1 saranno disponibili in diretta solo su Sky, sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport 1 e in streaming su SkyGo e Now. La gara del GP di Las Vegas sarà disponibile gratuitamente su TV8, ma non in diretta. In chiaro si potrà seguire alle 14 di domenica. Anche le qualifiche saranno trasmesse in differita alle 14 di oggi.