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Formula 1: oggi le qualifiche del GP d’Austria. Orario e dove vederle

di Lino Sasso - 27 Giugno 2026

Kimi Antonelli continua a dettare il ritmo in F1 anche al GP d’Austria, dove oggi si svolgeranno le qualifiche. Dopo aver chiuso al comando la prima sessione di prove libere, il pilota italiano si è confermato il più veloce anche nelle FP2 sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, lanciando un segnale importante in vista delle qualifiche e della gara. Il leader del Mondiale di Formula 1 ha fermato il cronometro sull’1:07.014, risultando il più rapido della giornata e confermando un feeling eccellente con una pista che, per caratteristiche tecniche, mette alla prova monoposto e piloti. Alle spalle del pilota italiano si sono piazzate le due McLaren, sempre competitive nel corso dell’intera sessione. Oscar Piastri ha ottenuto il secondo tempo, precedendo il compagno di squadra Lando Norris.

Ferrari in difficoltà

Quarta posizione per Max Verstappen, che con la Red Bull resta pienamente in corsa in vista delle qualifiche, mentre la Ferrari ha vissuto un venerdì complicato. Lewis Hamilton ha chiuso quinto, riuscendo a limitare i danni, mentre Charles Leclerc non è andato oltre l’ottava posizione, confermando le difficoltà della Scuderia sul tracciato austriaco. La giornata della scuderia di Maranello è stata caratterizzata da diversi problemi di bilanciamento. Hamilton ha lamentato via radio un marcato sottosterzo, sintomo di una monoposto ancora lontana dall’assetto ideale. Anche nelle simulazioni di passo gara la SF-26 non ha convinto, evidenziando un ritmo inferiore rispetto ai principali rivali. Il lavoro degli ingegneri nella notte sarà quindi fondamentale per cercare di recuperare competitività prima delle qualifiche, dove ogni dettaglio può fare la differenza su una pista tanto breve quanto impegnativa.

Orario e dove vedere le qualifiche di oggi del Gp d’Austria

Il Red Bull Ring è uno dei circuiti più particolari del Mondiale di Formula 1. Lungo appena 4.318 metri, presenta soltanto dieci curve e viene percorso in poco più di un minuto. La sua posizione, a circa 700 metri di altitudine, rende l’aria più rarefatta, influenzando sia il rendimento dei motori sia l’efficienza aerodinamica delle monoposto. Salite, discese e forti frenate si alternano in un layout estremamente veloce, dove i piloti devono inoltre prestare particolare attenzione ai track limits, da sempre uno dei temi più discussi del weekend austriaco. Le qualifiche scatteranno alle ore 16:00 di oggi. La diretta TV sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207). La diretta streaming sarà invece visibile tramite Sky Go e NOW.