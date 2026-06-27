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Impresa Capo Verde ai Mondiali: storico passaggio ai sedicesimi

di Lino Sasso - 27 Giugno 2026

Capo Verde entra nella storia del calcio ai Mondiali 2026. Alla sua prima partecipazione assoluta a un Campionato del Mondo, la nazionale africana conquista una storica qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026, centrando un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava impensabile. Lo 0-0 contro l’Arabia Saudita si rivela sufficiente per la squadra guidata dal commissario tecnico Bubista, grazie alla contemporanea sconfitta dell’Uruguay contro la Spagna. Una combinazione di risultati che regala ai capoverdiani una serata destinata a rimanere nella memoria dello sport dell’arcipelago.

Tre pareggi valgono un’impresa storica

Il cammino di Capo Verde è tanto particolare quanto straordinario. Nessuna vittoria nelle tre gare del girone, ma altrettante prestazioni solide che hanno prodotto tre pareggi e consentito di conquistare il passaggio del turno. Anche nella sfida, dominata, contro l’Arabia Saudita, mancato il gol. Ma nella partita disputata a Houston è proprio Capo Verde a fare la partita. La formazione africana prende fin dalle prime battute il controllo del gioco. Crea le occasioni più pericolose e costringe il portiere saudita a diversi interventi decisivi, senza però riuscire a trovare la rete del vantaggio. L’occasione più clamorosa arriva nei minuti finali, quando Da Costa si ritrova il pallone del possibile 1-0 praticamente a porta vuota, ma conclude incredibilmente a lato, lasciando sfumare quella che sarebbe stata anche la prima vittoria della storia mondiale di Capo Verde.

L’attesa con i telefoni in mano e poi la festa

Al triplice fischio l’attenzione dei giocatori si sposta immediatamente sull’altro campo. Con i telefoni cellulari in mano, staff e calciatori seguono gli ultimi minuti della sfida tra Spagna e Uruguay, decisiva per stabilire la classifica finale del girone. Quando arriva il fischio finale che sancisce la sconfitta degli uruguaiani, esplode la festa. I giocatori si riversano sul terreno di gioco tra lacrime, abbracci e bandiere, celebrando insieme ai tifosi una qualificazione storica che rappresenta uno dei momenti più importanti nella storia del calcio capoverdiano. Adesso il prossimo 4 luglio, a Miami, Capo Verde affronterà l’Argentina nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Per l’Argentina sarà un test da non sottovalutare contro una squadra che ha dimostrato grande compattezza e capacità di soffrire. Per Capo Verde sarà invece l’occasione di vivere un’altra pagina indimenticabile della propria storia calcistica.