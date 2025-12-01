Sport

F1, Papaya nell’ombra di Verstappen che riapre la classifica mondiale

1 Dicembre 2025

Il Gran Premio del Qatar regala uno dei finali di stagione più intensi degli ultimi anni e rimanda ogni verdetto ad Abu Dhabi. La classifica mondiale di F1 resta apertissima grazie alla vittoria di Max Verstappen, capace di riprendere terreno su Lando Norris e riaccendere una sfida iridata che coinvolge tre piloti: lo stesso olandese, Oscar Piastri e il leader McLaren. A Losail, Verstappen ha dimostrato ancora una volta perché viene considerato uno dei talenti più dominanti della sua generazione. Con una strategia perfetta orchestrata dalla Red Bull, il tre volte campione del mondo ha centrato la sua 70ª vittoria in carriera, sfruttando in modo impeccabile la fase di Safety Car e la scelta del pit stop anticipato. Il risultato gli permette di portarsi a 12 punti da Norris, riaprendo completamente una classifica mondiale della F1 che ora offre un equilibrio rarissimo.

Piastri secondo e deluso: ora è terzo nella classifica mondiale F1

Oscar Piastri chiude secondo dopo un weekend da protagonista, ma lascia il Qatar con più amaro che sorriso. L’australiano, che partiva dalla pole, ha mantenuto un ottimo ritmo, ma non è riuscito a rispondere al colpo strategico della Red Bull. Con il secondo posto, scivola a 16 punti da Norris e viene superato da Verstappen nella classifica mondiale di F1, pur restando pienamente in corsa per il titolo. “È dura da accettare, anche se il weekend nel complesso è stato molto positivo”, ha spiegato Piastri, visibilmente contrariato. La sorpresa del giorno è però Carlos Sainz, autore di una gara magistrale con la Williams. Lo spagnolo chiude terzo, conquista il 29° podio della carriera e ribadisce la competitività della scuderia di Grove nel finale di stagione. Una prestazione impeccabile costruita su ritmo, gestione e lucidità.

Norris spreca il match point, Antonelli convince, le Ferrari in crisi

Lando Norris manca l’occasione di chiudere i giochi in Qatar e termina quarto, penalizzato da una decisione strategica rivelatasi troppo conservativa. Ad Abu Dhabi gli basterà un terzo posto per laurearsi campione del mondo, ma ora avrà due rivali alle spalle pronti ad approfittare di ogni suo errore. La classifica mondiale di F1 lo premia ancora, ma la pressione aumenta. Andrea Kimi Antonelli conquista invece un ottimo quinto posto, confermando la crescita delle ultime settimane. L’italiano precede Russell e continua a raccogliere risultati importanti al debutto in Formula 1. Al contrario, weekend da dimenticare per la Ferrari: Leclerc è ottavo, Hamilton addirittura dodicesimo. Entrambi sottolineano come il progetto 2026 abbia penalizzato lo sviluppo della monoposto attuale. Vasseur, team principal della Rossa, parla di “weekend complicato” e di necessità di una reazione immediata. A chiudere la top ten ci sono Alonso, Lawson e Tsunoda, protagonisti di gare solide ma mai in lotta per il podio.

Abu Dhabi deciderà la classifica mondiale della F1 2025

La stagione 2025 vivrà dunque la sua conclusione ad Abu Dhabi, nel teatro più iconico degli ultimi vent’anni. La gara che concluderà la stagione sarà quella determinante per incoronare il nuovo numero 1 del mondo e di certo non mancheranno i colpi di scena. Già dalle prove libere di venerdì prossimo ne vedremo senza dubbio delle belle con la Red Bull e la McLaren pronte a studiarsi, scrutarsi e sfidarsi. In pista e nei box, dove le scuderie saranno chiamate e escogitare la strategia vincente, per il Gran Premio e, soprattutto per il Mondilae piloti. La classifica mondiale di F1 offre infatti un finale da sogno: Norris, Verstappen, Piastri. Tre piloti, un solo campione. Il capitolo decisivo si scriverà a Yas Marina, dove solo uno di loro svetterà in cima al mondo.