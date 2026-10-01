Sport

Messi, laurea honoris causa prima dell’addio alla Nazionale

di Simone Talarico - 1 Ottobre 2026

Lionel Messi riceverà una laurea honoris causa dall’Università di Buenos Aires. Un riconoscimento che arriva alla vigilia di un momento particolarmente significativo per la carriera del fuoriclasse argentino: la sua ultima partita con la maglia dell’Albiceleste.

La cerimonia è prevista per il 6 ottobre, prima della gara d’addio alla Nazionale argentina che si disputerà allo stadio Monumental di Buenos Aires. L’ateneo ha scelto di premiare Messi non soltanto per i risultati raggiunti sul campo, ma anche per il ruolo assunto negli anni come rappresentante dell’Argentina nel mondo.

La decisione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio superiore dell’Università di Buenos Aires. Nella delibera vengono evidenziati alcuni dei valori che, secondo l’ateneo, hanno caratterizzato la carriera del campione: eccellenza, costanza, umiltà e correttezza professionale.

Messi, il riconoscimento dell’Università di Buenos Aires

La laurea honoris causa a Lionel Messi rappresenta la più alta onorificenza assegnata dall’università argentina. Una scelta motivata anche dall’impegno con cui il calciatore ha rappresentato il suo Paese nel corso della lunga carriera internazionale.

Il rettore dell’ateneo, Ricardo Gelpi, ha spiegato che il riconoscimento vuole andare oltre i numeri e i record conquistati dal fuoriclasse. L’obiettivo è celebrare anche l’uomo e i valori trasmessi attraverso il suo percorso.

Messi viene infatti indicato dall’università come un esempio di tenacia e umiltà, oltre che come un ambasciatore della cultura popolare e dell’identità nazionale argentina.

I trionfi di Messi con l’Argentina

La laurea arriva al termine di un ciclo straordinario vissuto da Messi con la maglia dell’Argentina. Negli ultimi anni il capitano dell’Albiceleste ha guidato la Nazionale alla conquista di quattro importanti trofei consecutivi.

Il primo successo è arrivato con la Coppa America 2021, seguito dalla Finalissima del 2022. Nello stesso anno Messi ha raggiunto il traguardo più importante, vincendo il Mondiale in Qatar.

A completare il ciclo è stata la Coppa America conquistata nel 2024. Quattro titoli che hanno ulteriormente rafforzato il legame tra Messi e il suo Paese.

Il 6 ottobre, dunque, Buenos Aires si prepara a celebrare il suo campione due volte: prima con il riconoscimento accademico e poi con l’ultima partita in Nazionale al Monumental.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT