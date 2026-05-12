Cronaca

Famiglia sparita, dalle lettere ritrovate l’ipotesi suicidio

Proseguono le ricerche a Tarcento, in Friuli. Chiesto riserbo per le indagini, dove sono Sonia e i suoi figli?

di Paolo Diacono - 12 Maggio 2026

Spuntano le lettere e ora si fa largo l’ipotesi suicidio sul caso della famiglia scomparsa, sul destino di Sonia Botticchiari, sparita nelle ultime settimane insieme ai due figli e ai quattro cani da Piacenza. In casa sarebbero state rinvenute delle missive, non datate, redatte dalla donna. L’una, come riporta Rainews citando la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, indirizzata proprio ai suoi ragazzi, l’altra a suo padre. Sulle lettere, la magistratura ha chiesto riserbo mentre proseguono senza sosta le ricerche sulle montagne friulane di Tarcento.

Dalle lettere l’ipotesi suicidio per Sonia?

Innanzitutto occorrerà fare il punto della situazione. Verificare tutto. Cosa c’è scritto, cosa voleva dire chi le ha scritte. Già, perché naturalmente occorrerà chiarire chi è davvero l’autore delle missive. Non si deve lasciare intentata alcuna pista. Ma il fatto che siano emerse le lettere fa insorgere, in molti, l’idea che la 49enne di Piacenza abbia potuto anche pensare al suicidio. Prima di lasciare casa e di sparire coi figli e i cani, Sonia Botticchiari ha lasciato volontariamente il lavoro. Un gesto che farebbe pensare a qualcosa di pianificato. Già, ma cosa?

Gli appelli continuano

Proprio per scongiurare ogni paura, proprio per fugare ogni ipotesi e rischio di suicidio emerso con forza col ritrovamento delle lettere, gli appelli a Sonia e ai ragazzi si fanno ancora più pressanti. A farsi vivi, a dare un segnale di sé. A far sapere a chi li aspetta ed è in ansia per loro che stanno bene. Una situazione che si fa sempre più preoccupante a ogni ora che passa. Mentre le ricerche, adesso, sembrano giunte a un bivio. Continuare a valutare e a cercare nelle montagne o inseguire nuove piste? Per il momento è tutto (ancora) buio. Nella speranza che un barlume di luce illumini la vicenda facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.