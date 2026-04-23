Cultura & Spettacolo

Far East Film Festival Udine 2026, il cinema asiatico torna a casa, da domani

Un festival che ha cambiato la percezione del cinema asiatico e non solo

di Marzio Amoroso - 23 Aprile 2026

Il Far East Film Festival di Udine è, da anni, uno dei principali punti di riferimento europei per il cinema asiatico. Nato nel 1999, il festival ha contribuito in modo decisivo a far conoscere in Italia e in Europa il cinema popolare e d’autore proveniente dall’Estremo Oriente. Nel corso del tempo ha ospitato titoli, autori e interpreti da Paesi come Giappone, Corea del Sud, Cina, Filippine, Thailandia, Indonesia, Vietnam e altri ancora, costruendo un dialogo stabile tra culture e pubblici diversi. La sua identità è chiara, raccontare l’Asia contemporanea attraverso le immagini, i generi e le storie che riempiono le sale.

Quando inizia il Far East Film Festival 2026

L’edizione 2026 del Far East Film Festival Udine prende il via domani (venerdì 24), confermando la tradizionale collocazione tra fine aprile e inizio maggio. Per la città significa l’apertura di un periodo in cui il cinema diventa il centro della vita culturale quotidiana. Le giornate del festival sono scandite da proiezioni, presentazioni e incontri con gli ospiti, in un flusso continuo che porta in sala appassionati, addetti ai lavori e nuovi spettatori. Il calendario completo, con orari e titoli, è organizzato dall’ente promotore e reso disponibile attraverso i canali ufficiali del festival.

Dove si svolge il Far East Film Festival Udine

Il Far East Film Festival ha il suo fulcro a Udine, città che negli anni ha legato il proprio nome a questa manifestazione. Le proiezioni e gli eventi principali si svolgono nelle sale cittadine dedicate al cinema e allo spettacolo, con il coinvolgimento degli spazi culturali che tradizionalmente ospitano le attività del festival. Intorno alle proiezioni, la città vive un clima riconoscibile, il centro si anima di pubblico, operatori del settore e ospiti internazionali, trasformando Udine in un punto di incontro per chi segue il cinema asiatico.

Come si articola il programma

Il Far East Film Festival Udine 2026 propone una selezione di film asiatici che spazia tra generi, toni e linguaggi diversi. In programma trovano spazio opere di intrattenimento, film di genere, commedie, thriller, ma anche titoli più autoriali e produzioni indipendenti. Accanto alle proiezioni, il festival prevede incontri con registi e interpreti, momenti di approfondimento e attività rivolte ai professionisti dell’industria cinematografica.

Una storia che parte dal 1999 e guarda avanti

Dal 1999 a oggi, il Far East Film Festival ha costruito un’identità riconoscibile e continua, diventando un riferimento culturale profondamente legato alla città di Udine. L’edizione 2026 prosegue questo percorso: domani non si apre soltanto un nuovo calendario di proiezioni, ma si rinnova un appuntamento ormai consolidato, capace di attirare pubblico e professionisti da diverse parti del mondo.