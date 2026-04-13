Cronaca

Da Massa a Udine, quando un pugno diventa un’arma “ma non volevo…”

Ora spiegatelo ai loro figli. Spiegate loro perché un padre non torna più a casa per colpa di chi non conosce il limite e non teme le conseguenze.

di Gianluca Pascutti - 13 Aprile 2026

La morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, aggredito a Massa, e quella di Shimpei Tominaga a Udine, colpito mentre tentava di sedare una lite, raccontano la stessa storia. Uomini perbene che pagano con la vita il proprio senso civico. Due città lontane, due contesti diversi, un’unica dinamica, la violenza improvvisa di giovani fuori controllo, incapaci di percepire il limite, incapaci di comprendere il peso delle proprie azioni.

Due vite spezzate dallo stesso gesto

A Massa, Bongiorni interviene per proteggere. Viene colpito, cade, batte la testa, non si rialza più. A Udine, Tominaga prova a fermare una rissa. Un pugno lo fa cadere all’indietro. Morirà pochi giorni dopo. In entrambi i casi, la morte arriva così, rapida, assurda, sproporzionata. Un singolo colpo, un istante di follia, un gesto che molti continuano a definire “ragazzata”, ma che la realtà smentisce con brutalità.

Giovani che non riconoscono più il confine tra forza e violenza

Il tratto comune è inquietante, ragazzi che agiscono come se la città fosse un ring, come se la notte fosse un territorio senza regole, come se la vita degli altri fosse un ostacolo da spostare con un pugno. È un fallimento che non riguarda solo loro. È un fallimento che attraversa famiglie, scuole, istituzioni, comunità intere. Una generazione che confonde il branco con il coraggio, la rissa con l’identità, la violenza con l’affermazione personale.

La società non può più accettare la narrazione del “non volevo uccidere”

Ogni volta che un aggressore pronuncia quella frase, una comunità intera si sente presa in giro. Perché chi colpisce un altro essere umano accetta il rischio di provocare danni irreparabili. E quando quel rischio si trasforma in morte, la risposta dello Stato non può essere morbida. Serve una linea di rigore, pene durissime, percorsi giudiziari rapidi, certezza della pena e riconoscimento chiaro della responsabilità.

La sicurezza urbana deve tornare priorità nazionale

Le città italiane non possono continuare a essere teatro di violenze casuali, risse improvvisate, aggressioni notturne. Servono interventi strutturali, più controlli nelle zone della movida, più prevenzione, più educazione al rispetto, più responsabilità penale per chi sceglie la violenza come linguaggio. La sicurezza non è un tema politico è un diritto fondamentale e oggi è un diritto che vacilla.

Ricordare Bongiorni e Tominaga significa pretendere giustizia e cambiare rotta

Giacomo Bongiorni e Shimpei Tominaga non sono vittime della fatalità. Sono vittime della violenza della leggerezza criminale, dell’assenza di limiti. Ricordarli significa dire basta, significa affermare che un pugno può uccidere. E che chi lo sferra deve pagare, senza attenuanti, senza indulgenze, senza alibi.