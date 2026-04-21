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Settimana corta alle superiori, Udine come le grandi città

Udine valuta il passaggio alle lezioni dal lunedì al venerdì: scuole, trasporti e famiglie verso una nuova organizzazione dei tempi scolastici

di Gianluca Pascutti - 21 Aprile 2026

Udine come altre città italiane, si appresta alla settimana corta. Anche il capoluogo friulano entra nella fase calda del dibattito sull’organizzazione delle lezioni alle scuole superiori, con l’ipotesi sempre più concreta di concentrare l’orario dal lunedì al venerdì e lasciare libero il sabato. Una trasformazione che non è più solo un’idea, ma un percorso di lavoro che coinvolge dirigenti scolastici, amministrazione locale e gestori del trasporto pubblico.

Settimana corta, il modello che piace alle superiori

In molte realtà italiane la settimana corta è già una realtà consolidata, soprattutto negli istituti superiori. Il modello prevede lezioni distribuite su cinque giorni, con orari più estesi nella fascia mattutina e, in alcuni casi, un leggero prolungamento verso il primo pomeriggio. È uno schema che diverse scuole considerano più coerente con i ritmi degli studenti, con l’organizzazione delle famiglie e con le esigenze logistiche dei territori. Udine si inserisce in questo scenario nazionale, anche qui, sempre più istituti stanno valutando il passaggio, con riunioni interne, confronti nei collegi docenti e tavoli tecnici dedicati agli orari.

Il nodo trasporti e l’uscita del primo pomeriggio

Uno dei punti chiave è la compatibilità tra settimana corta e sistema dei trasporti. Oggi molte corse delle corriere sono calibrate sull’uscita tradizionale di metà giornata. Con la settimana corta, l’uscita potrebbe spostarsi stabilmente verso il primo pomeriggio, imponendo una revisione degli orari delle linee più utilizzate dagli studenti. Su questo fronte si sta lavorando a un coordinamento più stretto tra scuole e aziende di trasporto, per evitare tempi morti e attese eccessive alle fermate e per garantire un rientro a casa ordinato e sicuro.

Non tutte le scuole partiranno insieme

Un elemento ormai chiaro è che non ci sarà uno “scatto unico” per tutte le superiori di Udine. Ogni istituto mantiene autonomia organizzativa e potrà decidere tempi e modalità di adozione della settimana corta. Alcune scuole potrebbero partire già dal prossimo anno scolastico, altre potrebbero scegliere di mantenere, almeno per ora, il modello su sei giorni. Questo comporta la necessità di una programmazione flessibile, capace di gestire orari differenziati nello stesso bacino scolastico, senza creare disservizi.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Nei prossimi mesi sono attese decisioni più definite da parte dei singoli istituti, con comunicazioni ufficiali a studenti e famiglie. La direzione, però, appare tracciata, Udine, come molte altre città, si sta avvicinando a un modello scolastico su cinque giorni, con l’obiettivo di rendere più razionale l’organizzazione delle lezioni e più prevedibile la gestione dei tempi di studio e di vita quotidiana.