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Felicità, Italia nella top 40 felicità Paesi: perché è un buon risultato

Il modello "nordico" vacilla non poco, il Costa Rica è il nuovo sogno, da noi punti di forza ma pure criticità

di Giorgio Brescia - 19 Marzo 2026

Finlandia per la nona volta Paese "più felice" al mondo

Felicità, Italia nella top 40 e la Finlandia confermata per il nono anno consecutivo il primo Paese del mondo. Ma la vera sorpresa mondiale è la scalata del Costa Rica, che balza al quarto posto assoluto. Il World Happiness Report 2026 ha emesso il suo verdetto. L’Italia si difende bene, piazzandosi al 38esimo posto su 147 nazioni. E guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno, confermando una resilienza sociale superiore a molte grandi economie.

Perché l’Italia è 38esima (e perché è un buon risultato)

Essere 38esimi nel mondo non è affatto una “figura barbina”. Il ranking si basa su sei variabili chiave: Pil pro capite, supporto sociale, aspettativa di vita sana, libertà di scelta, generosità e percezione della corruzione.

Abbiamo punti di forza, perciò l’Italia è nella top 40 della felicità. Eccelliamo nell’aspettativa di vita sana (dove siamo stabilmente nella top 10 mondiale) e nella rete di supporto sociale primaria (famiglia e amici).

Cosa ci penalizza? Il punteggio cala drasticamente sulla percezione della corruzione e sulla fiducia nelle istituzioni, oltre che sulle scarse opportunità di carriera per i giovani, che abbassano la media della “libertà di fare scelte di vita”.

Il primato del Nord Europa e il paradosso dei suicidi

I Paesi Scandinavi (Islanda, Danimarca, Svezia, Norvegia) dominano da un decennio perché offrono una “rete di sicurezza” statale totale. Se perdi il lavoro o ti ammali, lo Stato ti protegge. Tuttavia, esiste il cosiddetto “paradosso della felicità”: spesso i Paesi con i punteggi di soddisfazione più alti presentano tassi di suicidio sopra la media.

Il motivo? Gli esperti suggeriscono che in una società dove “tutti sono felici”, chi soffre di depressione si sente ancora più isolato e inadeguato per contrasto. Inoltre, i fattori bioclimatici (poche ore di luce in inverno) incidono sul benessere mentale profondo, nonostante la soddisfazione per i servizi pubblici sia massima.

L’esplosione del Costa Rica: la felicità oltre il Pil

Il Costa Rica è quarto perché ha saputo coniugare sostenibilità ambientale e pace sociale (e non ha un esercito dal 1948). Gli investimenti che altri Paesi destinano alla difesa qui vanno in istruzione e salute. Il segreto è la filosofia della “pura vida”: forti legami comunitari e un contatto costante con la natura che azzerano lo stress delle metropoli occidentali.

Cosa incide davvero nel 2026?

Il rapporto di quest’anno evidenzia un crollo della felicità tra gli under 25 nei Paesi anglosassoni, legato all’uso massiccio dei social media (oltre 2,5 ore al giorno). Al contrario, nei Paesi dove il digitale è integrato in modo equilibrato – come l’Italia, dove i giovani mantengono una socialità fisica forte -, il benessere giovanile tiene meglio.