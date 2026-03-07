Torino

Ferisce con un coltello una donna, fermato dai passanti

di Redazione - 7 Marzo 2026

Un uomo si aggirava con un coltello da cucina in Corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera Milano, dove ha aggredito e ferito una donna.

Intorno alle 22:30 diversi testimoni hanno chiamato il 112 dopo aver visto un individuo che aveva appena ferito alla gola una giovane cittadina cinese che camminava sullo stesso marciapiede. L’aggressore è stato subito bloccato da alcuni passanti, che lo hanno disarmato e trattenuto fino all’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

All’arrivo dei militari l’uomo ha reagito con forte resistenza, senza fornire alcuna spiegazione per il gesto compiuto contro la ragazza. La vittima, una ventiduenne, è stata poi trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco, dove i medici, a causa delle gravi ferite riportate, le hanno dato una prognosi di 30 giorni.

L’aggressore, anche lui ventiduenne, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio.

ilTorinese.it