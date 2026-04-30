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“Mad Hatter”: polizia postale e fbi sgominano una rete di pedopornografia online

di Priscilla Rucco - 30 Aprile 2026

Nella quiete apparente di abitazioni sparse in nove province italiane, si consumava un crimine grave e reiterato, dietro lo schermo del pc: la detenzione e lo scambio di immagini di abuso sessuale su minori.

A interromperlo è stata l’operazione “Mad Hatter”, conclusa lo scorso 28 aprile grazie al lavoro della Polizia Postale in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation statunitense, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma.

L’attività investigativa era iniziata nel 2024. Per mesi, gli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo) hanno monitorato i canali digitali attraverso cui circolava il materiale illecito, infiltrandosi negli ambienti virtuali frequentati dagli indagati e raccogliendo prove in modo sistematico.

La collaborazione con l’Fbi si è dimostrata indispensabile per risalire all’identità di alcuni pedofili, confermando come questi reati abbiano ormai una struttura transnazionale che richiede risposte coordinate anche tra più Paesi e con ogni tecnologia disponibile.

Perquisizioni simultanee in nove città

Il momento esecutivo è scattato – come quasi ogni operazione – all’alba, in modo coordinato e con precisione chirurgica, su tutto il territorio nazionale.

Nove decreti di perquisizione domiciliare, personale e informatica sono stati eseguiti contemporaneamente grazie all’intervento di circa cinquanta agenti specializzati dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, con il supporto delle rispettive Sezioni Operative.

L’azione simultanea ha così impedito agli indagati di cancellare le tracce della propria attività prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli arrestati

Tre uomini sono stati fermati in flagranza di reato. Il primo è un settantenne con precedenti specifici, residente in provincia di Belluno; il secondo è un sessantatreenne della provincia di Mantova; il terzo è un ventottenne della provincia di Como.

Nei confronti di tutti e tre l’accusa è la stessa e riguarda la detenzione di migliaia di file prodotti mediante lo sfruttamento sessuale di minori; la pedopornografia.

Altre sei persone, di età compresa tra i trenta e i settant’anni, sono state denunciate in stato di libertà. I loro domicili ricadono nelle province di Bari, Oristano, Massa, Firenze, Lecco e Frosinone.

Mad Hatter: la Ia usata per produrre abusi

Uno degli aspetti più “tecnologici” emersi dall’indagine riguarda la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale. Accanto a file che documentano abusi reali su bambini in carne e ossa, gli investigatori hanno trovato anche immagini artificiali che ritraggono minori in contesti di sfruttamento sessuale.

Si tratta di un fenomeno in crescita, che complica l’attività investigativa e dimostra evidenti carenze sul piano normativo attuale: la legislazione italiana punisce già la detenzione di tali contenuti, ma il ritmo di evoluzione della tecnologia impone un aggiornamento costante e continuo degli strumenti di contrasto e lotta a fenomeni del genere.

Le indagini non si fermano

L’operazione “Mad Hatter” non chiude un capitolo, ma ne apre – purtroppo – molti altri. Gli accertamenti proseguiranno sia per verificare se la rete individuata avesse ramificazioni ulteriori, sia per approfondire il profilo di tutti i soggetti coinvolti.

La Polizia Postale ha ricordato che chiunque si imbatta in contenuti illeciti online può, ma soprattutto deve segnalarli al Cncpo attraverso i canali ufficiali del portale della Polizia di Stato.

L’operazione “Mad Hatter” lascia una responsabilità che va oltre gli arresti e i gigabyte di materiale sequestrato. In ogni immagine illecita c’è la storia di una infanzia negata e rubata, ma soprattutto c’è un ragazzino reale con una vita segnata per sempre da una violenza che qualche orco ha deciso di documentare, condividere, collezionare e scambiare come fosse insulsa merce.

La tutela dell’infanzia deve essere protetta in maniera costante e andare necessariamente oltre l’aggiornamento delle leggi ed ogni piattaforma digitale dovrebbe avere responsabili che – come già dovrebbe essere – si assumano le proprie responsabilità sui contenuti pubblicati.