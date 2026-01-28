L'Identità Rosa

Fibromialgia riconosciuta come disabilità: il Brasile apre la strada, l’Italia a che punto è?

di Priscilla Rucco - 28 Gennaio 2026

Una legge storica in Sudamerica accende la speranza per milioni di pazienti. Il confronto con la situazione italiana e il lungo cammino verso il riconoscimento della fibromialgia.

Il Brasile ha scritto una pagina storica nella tutela dei diritti dei malati cronici. Con l’entrata in vigore della “Legge Lady Gaga”, il paese sudamericano riconosce ufficialmente la fibromialgia come disabilità, garantendo ai pazienti diritti e tutele legali concrete. Una notizia che accende una forte speranza anche in Italia, dove il traguardo sembra finalmente a un passo dopo oltre vent’anni di battaglie.

La legge prende il nome dalla celebre cantante statunitense, che soffre di questa patologia e ha più volte parlato pubblicamente della sua condizione, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale su una malattia ancora troppo spesso è incompresa e sottovalutata.

Che cos’è la fibromialgia

La fibromialgia è una sindrome cronica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso, accompagnato da affaticamento estremo, disturbi del sonno, problemi di memoria e concentrazione. Colpisce prevalentemente le donne e si stima che in Italia ne soffrano circa due milioni di persone. Per decenni è stata considerata una “malattia invisibile”, difficile da diagnosticare e spesso non riconosciuta dal sistema sanitario, lasciando le pazienti in un limbo di incomprensione medica e sociale.

I sintomi variano da persona a persona, ma la costante è un dolore persistente che rende difficoltose anche le attività quotidiane più semplici e basilari. Molte pazienti descrivono la sensazione di vivere in un corpo che non risponde più ai comandi, con una stanchezza invalidante che nessun riposo riesce a lenire.

La svolta brasiliana

In Brasile, il riconoscimento ufficiale comporta accesso prioritario a cure specialistiche, possibilità di ottenere pensioni di invalidità e protezioni sul lavoro. Un modello che molte pazienti italiane guardano con invidia e speranza, dopo anni di battaglie civili e scientifiche condotte dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento brasiliano rappresenta un punto di svolta per un continente che spesso fatica a garantire diritti sanitari adeguati. L’iniziativa ha già ispirato altri paesi latinoamericani a valutare legislazioni simili.

L’Italia verso il riconoscimento tardivo

Nel nostro paese, la svolta potrebbe essere vicina. La Regione Lombardia ha compiuto un passo decisivo istituendo FibronetCare, la prima rete regionale dedicata interamente alla diagnosi, cura e supporto dei pazienti affetti da fibromialgia. Un progetto pilota che potrebbe fare da apripista per l’intero territorio nazionale.

“Dopo vent’anni di invisibilità, finalmente si parla di noi con serietà”, racconta Maria, 45 anni, malata da quindici. “La fibromialgia ti toglie tutto: la capacità lavorativa, la vita sociale, persino la dignità quando nessuno ti crede. Questa rete rappresenta una luce in fondo al tunnel”.

L’iniziativa lombarda prevede ambulatori specializzati, percorsi diagnostici standardizzati e un approccio multidisciplinare che coinvolge reumatologi, neurologi, psicologi e fisioterapisti. L’obiettivo è ridurre i tempi di diagnosi, che oggi possono arrivare fino a cinque anni, e garantire cure appropriate.

Altre regioni italiane stanno monitorando l’esperienza lombarda con interesse. L’Emilia-Romagna e il Veneto hanno già annunciato l’intenzione di sviluppare protocolli simili, mentre a livello nazionale si discute l’inserimento della fibromialgia nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Il panorama europeo

Sul fronte europeo, la situazione è frammentata. Paesi come la Spagna hanno inserito la fibromialgia nelle tabelle delle malattie invalidanti, mentre Francia e Germania stanno sviluppando linee guida nazionali. Il Regno Unito riconosce la condizione ma non garantisce automaticamente benefici economici, valutando caso per caso.

Gli Stati Uniti, invece, permettono ai pazienti di richiedere i sussidi di invalidità della Social Security, anche se l’approvazione rimane complessa e richiede documentazione medica approfondita.

Le sfide

Nonostante i progressi, restano ostacoli significativi. Il primo è culturale: troppi medici minimizzano ancora i sintomi, attribuendoli a cause psicologiche. Il secondo è economico: il riconoscimento comporterebbe costi significativi per il Sistema Sanitario Nazionale in termini di esenzioni, terapie e invalidità.

“Serve un cambio di paradigma”, spiega il professor Marco Bianchi, reumatologo esperto di fibromialgia. “Questa non è una malattia immaginaria, ma una condizione neurologica reale con basi scientifiche solide. I pazienti meritano rispetto e cure adeguate”.

Le associazioni di pazienti chiedono non solo il riconoscimento formale, ma anche campagne di informazione rivolte ai medici di base, spesso il primo punto di contatto per chi manifesta sintomi. La formazione del personale sanitario è considerata cruciale per evitare gli anni di pellegrinaggio tra specialisti che caratterizzano l’esperienza di molti malati.