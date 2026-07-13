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Oasis a Venezia, il docufilm che può incendiare la Mostra del Cinema

Il docufilm sugli Oasis si concentra su materiali d’archivio e contenuti inediti.

di Gianluca Pascutti - 13 Luglio 2026

Il ritorno degli Oasis sul grande schermo?

Gli Oasis tornano al centro della scena mondiale, questa volta al cinema. Il nuovo docufilm dedicato alla band britannica è indicato come uno dei titoli musicali più attesi della prossima Mostra del Cinema di Venezia. L’idea è quella raccontare la parabola del gruppo, dalle origini alla consacrazione globale, passando per le tensioni interne e lo scioglimento fino alla recente reunion. Il progetto punta a un taglio emotivo e insieme storico. La regia è affidata a un autore britannico già attivo nel campo dei documentari musicali, con esperienza su produzioni internazionali. Il cuore del film resta il rapporto tra Liam Gallagher e Noel Gallagher, motore creativo e +al tempo stesso punto di frizione della band.

Un documentario sulla storia e sull’eredità degli Oasis

Il docufilm sugli Oasis si concentra su materiali d’archivio e contenuti inediti. Sono attesi backstage, demo, prove in studio e momenti privati degli anni Novanta, quando il Britpop dominava le classifiche. La narrazione attraversa i grandi album, dai primi successi fino alla maturità artistica, con attenzione all’impatto culturale. Uno snodo centrale è la crisi del 2009, che portò allo scioglimento del gruppo. Il film ricostruisce quella fase con testimonianze e immagini rare, mostrando il peso delle tensioni personali. Si tratta di un annuncio duna mappa emotiva di ciò che gli Oasis hanno rappresentato.

Perché Venezia è il palcoscenico ideale

La Mostra del Cinema di Venezia negli ultimi anni ha dato spazio ai documentari musicali ad alto impatto. Il titolo sugli Oasis rientra in questa linea, come evento generazionale capace di parlare a pubblici diversi. La cornice del Lido offre visibilità globale e un contesto prestigioso per un racconto così identitario. L’attenzione è anche sulla possibile presenza di Liam Gallagher alla premiere. La partecipazione di Noel resta più incerta, ma la sola ipotesi alimenta l’attesa. Per il festival, sarebbe un momento forte di immagine e di racconto pop contemporaneo.

Un evento per fan e nuova generazione

Gli Oasis sono tornati al centro del dibattito pop, tra ristampe e revival Britpop. Il docufilm arriva in un momento perfetto per riattivare la narrativa sulla band. Il film punta a intercettare sia i fan storici sia chi scopre oggi quella stagione musicale. In caso di conferma a Venezia, il docufilm sugli Oasis diventerebbe uno dei titoli più commentati del cartellone. Un evento musicale e cinematografico insieme, capace di trasformare il Lido in un palcoscenico rock.

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