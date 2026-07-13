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Strisciuglio sarà ad Fs, la decisione dell’assemblea

Nominato il nuovo Cda, Tommaso Tanzilli confermato alla presidenza

di Martino Tursi - 13 Luglio 2026

L’assemblea di Fs ha deciso: sarà Gianpiero Strisciuglio, già alla guida di Trenitalia, il nuovo ad. Confermato, invece, alla presidenza Tommaso Tanzilli. Ferrovie dello Stato ha dunque voltato pagina e dopo le dimissioni dell’ormai ex amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma ha deciso di optare per una soluzione interna. Puntando su uno dei dirigenti storici delle aziende del gruppo. Insomma, niente di sconvolgente: nessuna sorpresa in vista.

Strisciuglio nuovo ad Fs

L’assemblea ha deciso di proclamare Strisciuglio nuovo ad del Gruppo Fs. Dovrà attendersi, adesso, solo la formalità in consiglio d’amministrazione. L’assemblea, difatti, ha designato il dirigente invitando il Cda a procedere alla nomina formale del nuovo amministratore delegato. Così si compone la frattura che si era registrata in seno a Fs. O meglio, si chiude l’esperienza di Donnarumma e si riparte con una soluzione interna per affrontare l’estate caldissima dei trasporti.

Il nuovo Cda

Il consiglio d’amministrazione che si riunirà sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli presenta diversi volti nuovi. Insieme a Strisciuglio, ad in pectore di Fs, nel collegio siederanno pure Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. Resterà in carica per il triennio 2026-28. Di prammatica, ma nemmeno scontati, i ringraziamenti ai “membri del Consiglio di Amministrazione uscenti per il prezioso lavoro svolto”.

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