Fine anno col botto: fuochi d’artificio abusivi, 3 tonnellate sequestrate e 4 denunciati

di Redazione - 31 Dicembre 2025

Un fine anno con il botto, sì, ma di 3 tonnellate di fuochi d’artificio sequestrati nel Torinese e nei dintorni. Questo è l’esito dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino con il 2° Nucleo Operativo Metropolitano nei giorni scorsi. Le indagini si sono concentrate sui movimenti di alcuni soggetti con attività commerciali e depositi sotterranei a Lingotto, Mirafiori Nord, Grugliasco e Santena, le cui strutture non erano adatte a conservare grandi quantitativi di materiale.

I militari hanno sequestrato tutta la merce destinata alla vendita illegale. Hanno anche rilevato gravi carenze di sicurezza nello stoccaggio: mancavano impianti antincendio e vie di emergenza idonee. Peggio ancora, alcuni depositi si trovavano in zone residenziali, con rischi altissimi per la popolazione in caso di incendio. Oltre al sequestro della grande quantità di artifici pirotecnici, sono stati trovati un ordigno rudimentale e 4 candelotti senza specifica provenienza, tutti altamente infiammabili. Il materiale è stato poi trasferito in locali sicuri.

Quattro gestori delle attività sono stati denunciati per detenzione illegale di materiali esplodenti e mancata prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per questi reati rischiano fino a 5 anni di carcere. Risponderanno all’Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

VI.G ilTorinese.it