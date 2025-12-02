Torino

Finge di essere investito dalle auto per estorcere denaro

di Redazione - 2 Dicembre 2025

Si apposta tra le auto parcheggiate e, quando individua un possibile bersaglio, spunta all’improvviso colpendo la carrozzeria del veicolo. Subito dopo simula dolore e sostiene di essere stato investito. Rifiutati i soccorsi, tenta quindi di ottenere un risarcimento immediato dall’automobilista.

Secondo le segnalazioni, sarebbe tornato in attività lo stesso truffatore già protagonista di numerosi episodi simili nei mesi precedenti. L’ultimo caso noto risale a metà ottobre, nel quartiere San Donato: una donna è stata avvicinata da un uomo sulla sessantina, alto e con stempiatura evidente, che affermava di essere stato urtato mentre attraversava sulle strisce. L’uomo, lamentando un dolore al ginocchio, ha insistito per farsi accompagnare in auto. Di fronte al rifiuto della conducente e alla sua intenzione di contattare ambulanza e marito, si è dileguato senza portare avanti la truffa.

Il metodo utilizzato coincide con quello di un individuo già sotto la lente della Polizia Locale dalla scorsa primavera, periodo in cui sono iniziate le prime denunce. A giugno era stato fermato in flagranza dagli agenti del Reparto Operativo Speciale.

L’uomo si presenta in genere con abiti eleganti; talvolta indossa un cappotto o un completo gessato, con un vistoso strappo sui pantaloni, dettagli studiati per rendere più credibile la messa in scena. Opera soprattutto nelle zone Crocetta e San Donato. Finora la Polizia Locale ha raccolto circa trenta denunce, fondamentali per ricostruire le modalità della truffa, ma si ritiene che le vittime possano essere più numerose. Per questo la centrale operativa invita i cittadini a segnalare episodi sospetti chiamando il numero 011 011 011.

IlTorinese.it