Fiorentina agli ottavi di Conference contro i polacchi del Rakow

di Italpress - 27 Febbraio 2026

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Fiorentina affronterà il Rakow agli ottavi di Conference League. Questo l’esito del sorteggio di Nyon. La gara di andata si svolgerà al Franchi il 12 marzo, il ritorno in Polonia giovedì 19.In caso di passaggio del turno, il cammino della Viola proseguirebbe ai quarti contro una tra Crystal Palace e i ciprioti dell’Aek Larnaca: in questo caso, l’andata (9 aprile) sarebbe in trasferta per la squadra di Vanoli, mentre il ritorno (16 aprile) si giocherebbe a Firenze.Le eventuali semifinali vedrebbero la formazione toscana affrontare una tra Lech Poznan, Shakhtar, Az Alkmaar e Sparta Praga, con l’andata in trasferta il 30 aprile e ritorno al Franchi il 7 maggio.

Questo il quadro degli ottavi di Conference League: and.12/3 rit.19/3Lech Poznan (Pol) – Shakthar Donetsk (Ukr)Az Alkmaar (Ned) – Sparta Praga (Cze)Crystal Palace (Eng) – Aek Larnaca (Cyp)FIORENTINA (ITA) – Rakow (Pol)Samsunspor (Tur) – Rayo Vallecano (Esp)Celje (Slo) – Aek Atene (Gre)Sigma Olomouc (Cze) – Mainz (Ger)Rijeka (Cro) – Strasburgo (Fra) and.9/4 rit.16/4 ACCOPPIAMENTI QUARTILech Poznan/Shakthar Donetsk – Az Alkmaar/Sparta PragaCrystal Palace/Aek Larnaca – FIORENTINA/RakowSamsunspor/Rayo Vallecano – Celje/Aek AteneSigma Olomouc/Mainz – Rijeka/Strasburgo and.30/4 rit.7/5ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIVincitore quarti 1 – Vincitore quarti 2Vincitore quarti 3 – Vincitore quarti 4– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).