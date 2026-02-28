Firmato il rinnovo del contratto dei medici (senza Cgil)

Abbonati
Ieri la firma all'Aran: in arrivo aumenti da 491 euro, tutte le novità
La Cgil non ha ancora disciolto l’enigma di Nanni Moretti: “mi si nota di più se vado o se non vengo” Alla firma del rinnovo del contratto dei medici, ieri all’Aran, l’assenza della Confederazione generale del Lavoro è passata un po’ in sordina. Almeno di fronte ai numeri. Il nuovo accordo nazionale di lavoro, sottoscritto pure da Fassid che, a novembre scorso, aveva seguito la Cgil sul fronte del “no”, prevede un aumento in busta paga per circa 491 euro lordi per tredici mensilità pari a un incremento medio del 7,3% delle risorse stanziate che assommano a 1,2 miliardi di euro. Un aumento che riguarderà 137mila dirigenti: 120mila dei quali medici e 17mila, suppergiù, non medici. Nell’intesa inoltre sono previsti, per i neoassunti, l’incremento del 55% della retribuzione di posizione per invogliare i giovani a intraprendere la carriera negli ospedali pubblici.
Ovviando, così, alla penuria di camici bianchi nelle strutture ospedaliere. Vengono inoltre incrementate le indennità di direzione di struttura complessa e quelle specifiche per i medici e veterinari. Interessanti, poi, le novità in materia di aggressione. I medici avranno diritto al patrocinio legale a spese dell’Asl di riferimento e potranno accedere al supporto psicologico. Contestualmente saranno attivate misure per rafforzare l’effettivo godimento delle ferie e verrà resa possibile la ricostituzione del rapporto di lavoro a cinque anni dalla cessazione. Ma tutte queste novità relative al contratto nazionale di lavoro per i medici, passando da Nanni Moretti a Francesco De Gregori, la Cgil, come Alice, non lo sa.